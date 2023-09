Le groupe de services de cybersécurité annonce l’acquisition fin juillet de la société d’ingénierie Apalia. Originaire d’Annecy, Apalia emploie une vingtaine d’ingénieurs spécialisés dans la conception, la sécurisation et le déploiement d’infrastructures cloud.

I-Tracing et Apalia se connaissent bien. Elles avaient déjà une dizaine de projets communs à leur actif ces dernières années.

« I-Tracing avait besoin de se renforcer sur l’ingénierie de systèmes, les infrastructures cloud, la conteneurisation, la virtualisation…, toutes ces briques nécessaires aux développeurs pour faire de l’intégration continue et du déploiement continu d’applications mais qui réclament d’être correctement sécurisées en amont », expose Théodore-Michel Vrangos, président d’I-Tracing.

Ce faisant, le groupe de services de cybersécurité fait d’une pierre deux coups : il renforce son pôle expertise dans l’ingénierie de systèmes et il s’implante en Suisse où Apalia compte une filiale d’une dizaine de personnes. Une opération qui s’inscrit dans sa stratégie de croissance à l’international – l’entreprise est déjà implantée en Grande-Bretagne, au Canada, à Hong Kong et à Shangaï – et qui lui offre une ouverture sur l’Europe de l’Est, notamment l’Allemagne. En attendant d’y identifier des opportunités, I-Tracing ambitionne de faire rapidement grossir son équipe suisse en portant son effectif à une trentaine de consultants et ingénieurs d’ici à un an.

Les équipes d’Apalia sont intégrées à son unité d’affaires « automatisation cloud & sécurité ». Pierre Vacherand, président d’Apalia, en prend la tête et devient actionnaire d’I-Tracing. Il est également nommé directeur général de la filiale suisse, rebaptisée I-Tracing Suisse.

C’est la deuxième opération de croissance externe d’I-Tracing depuis sa création. La première, Idento, réalisée en deux étapes entre octobre 2019 et mai 2021, lui avait permis de se renforcer dans la gestion des identités. C’est surtout la première depuis l’entrée à son capital des fonds Eurazeo et Sagard NewGen en mai 2021 avec pour objectif affiché d’accélérer la croissance. L’un des leviers de cette accélération devait être la croissance externe. Mais, si les opportunités n’ont pas manqué, I-Trancing a toujours fini par dire non, faute d’adéquation suffisante avec ses valeurs d’expertise et d’engagement.

Ça ne l’a pas empêché de continuer à grandir rapidement : son chiffre d’affaires est passé de 50 M€ en 2020 à 90 M€ l’année dernière et de moins de 300 consultants à près de 600 aujourd’hui. Ses revenus devraient encore faire un bond cette année, à 110 M€.