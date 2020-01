Hub One annonce les acquisitions d’Oveliane, éditeur de logiciel de sécurité des systèmes d’information, et d’OïkiaLog, société de conseil et d’intégration dans le domaine de l’analyse de Logs (Security Infrastructure and Event Management ou SIEM).

Après le rachat en juin 2018 de Sysdream, un expert de la cybersécurité labellisé PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information), ces opérations (dont les conditions financières n’ont pas été dévoilées) s’inscrivent dans la stratégie de la filiale d’ADP spécialisée dans les services IT. Celle-ci souhaite s’imposer comme un acteur essentiel du marché de la cybersécurité, et ce dans quatre principaux domaines : la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l’audit ainsi que les services managés, avec notamment la fourniture de SOC (Security Operation Center) à destination des ETI et des opérateurs d’importance vitale.

Fondées respectivement en 2003 et 2010 par Laurent Noë et Jean-Louis Charton, OïkiaLog et Ovéliane comptent à elles deux une dizaine de salariés pour un chiffre d’affaires 2018 de 1,2 million d’euro. Le rapprochement avec Hub One est né d’une volonté commune de renforcer la construction d’une offre SOC intégrant au maximum des outils et compétences internes. Ces deux sociétés sont spécialisées dans la mise en œuvre, l’intégration et le suivi des logs, de solutions de sécurité et de conformité (Stormshield, Splunk), ainsi que dans la création de leur propre solution (OSE) de contrôle d’intégrité et de conformité des systèmes d’information.

« Ces acquisitions permettent à Hub One de renforcer son positionnement et sa stratégie de développement sur le marché de la cybersécurité. Nous nous dotons ainsi en interne de compétences rares et de briques essentielles dans la fourniture d’un SOC, en réduisant la dépendance à des outils non souverains », affirme dans un communiqué Guillaume de Lavallade, directeur général de Hub One.

« La cybersécurité est un marché en très forte expansion sur lequel nous souhaitons capitaliser afin d’accélérer le positionnement de Hub One en tant qu’acteur de poids capable de répondre aux exigences de secteurs dits contraints tels que celui du transport aérien », ajoute dans le document Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP et président de Hub One.