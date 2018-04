Le conseil d’administration de Hub One a nommé Bertrand Laurioz au poste de directeur général délégué. A ce titre il assurera l’intérim de la direction générale du groupe, le titulaire du poste, Patrice Bélie ayant souhaité quitter la société pour rejoindre l’opérateur nancéen de services hébergés Adista.

En tant que directeur général délégué, Bertrand Laurioz conduira la stratégie de croissance du groupe autour des trois grands axes de développement que sont la radio privée professionnelle, l’édition logicielle et la cybersécurité, tout en poursuivant ses missions concernant la Business Unit Telecom. « Hub One s’appuie sur l’expertise de Bertrand Laurioz et sur sa connaissance du marché pour mener à bien la nouvelle stratégie de développement du groupe », indique dans un communiqué la filiale télécoms et nouvelles technologies d’ADP (Aéroport de Paris).

Âgé de 50 ans, Bertrand Laurioz est diplômé de l’École Polytechnique et de Telecom ParisTech et également titulaire d’un certificat d’administrateur des sociétés de Sciences Po-IFA. Il débute sa carrière au sein du groupe Suez en travaillant sur le déploiement des réseaux câblés multimédia. En 1995, il rejoint Sofrecom, filiale export d’Orange, en tant que directeur de projet puis directeur de département. Dans ce cadre, il coordonne des missions de conseil et d’ingénierie pour des opérateurs télécoms en Europe, Afrique, Amérique Latine et Asie.

En 2001, Bertrand Laurioz intègre Alcatel-Lucent où il alterne des rôles fonctionnels (analyse des risques, business opérations, vice-président country opérations) et opérationnels (directeur des opérations France-Afrique Moyen-Orient, et directeur général de l’activité Services France). Dans ses dernières fonctions au siège d’Alcatel-Lucent, il est membre du comité exécutif de la région EMEA.

Il rejoint le groupe ADP en décembre 2013 en tant que directeur de la division télécoms de Hub One.

« Nous remercions Patrice Bélie qui a fait preuve d’un investissement professionnel et personnel au sein du groupe Hub One durant 7 années. Sa vision et son implication, les choix stratégiques opérés, confèrent aujourd’hui à Hub One un positionnement unique sur le marché pour être le partenaire technologique des entreprises de la transformation numérique. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son nouveau projet professionnel chez Adista », déclare dans le communiqué Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP et président de Hub One.