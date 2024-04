Farid Khanouch est promu directeur commercial des entités télécom, traçabilité et cybersécurité de l’opérateur Hub One. Son principal objectif est de développer la stratégie commerciale et de piloter les directions commerciales des trois entités du groupe. Il reporte directement au directeur général, Guillaume de Lavallade, et intègre le comité de direction de Hub One.

Farid Khanouch est fort de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur. Il débute chez France Telecom Sofrecom, puis devient responsable des ventes chez Alcatel. Il intègre Nokia après la fusion avec Alcatel et il y reste douze ans. Avant de rejoindre Hub One, il est directeur général de la société SIAE Microelettronica France.

Il rejoint Hub One en février 2018 en tant que directeur commercial de l’entité télécom. En 2023, il devient également directeur général exécutif de la filiale WifiMétro, fruit de la collaboration avec la Société des Grand Projets (SGP) pour la concession des réseaux de communication wifi et d’internet des objets du métro du Grand Paris Express.

Farid Khanouch est titulaire d’un DESS de l’Université de Lille et d’un Executive MBA de l’Université Paris Dauphine.