HPE a présenté à l’occasion de son événement HPE Discover à Francfort de nouvelles évolutions de sa plateforme « as a service » GreenLake avec un focus sur le cloud privé. L’été dernier le fournisseur avait dévoilé GreenLake For Private Cloud Enterprise, son offre de cloud privé pour les machines virtuelles, les conteneurs et les serveurs bare metal, avec l’ambition d’apporter aux clients une expérience aussi probante que celle du cloud public.

« HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est un cloud privé prêt à l’emploi avec une expérience totalement moderne, offrant des performances optimisées, un choix ouvert et un coût total de possession faible et prévisible », a rappelé à Francfort Vishal Lall, VP en charge de HPE GreenLake Cloud Services Solutions.

Évolution importante de l’offre, elle s’intègre désormais à AWS EKS (Elastic Kubernetes Service) Anywhere. Les clients peuvent ainsi exécuter sur site les mêmes environnements conteneurisés qu’ils utilisent dans le cloud public et obtenir la portabilité des charges de travail avec une expérience cloud-native cohérente dans leur cloud hybride.

C’est une nouvelle démonstration de l’élargissement de l’écosystème de la plateforme. Après avoir dévoilé le mois dernier HPE GreenLake pour VMware, l’entreprise annonce la disponibilité au premier trimestre 2023 de HPE GreenLake for Red Hat OpenShift Container Platform. Suivront d’autres intégrations avec Google Kubernetes Engine (GKS) et Azure Kubernetes Service (AKS).

Autre nouveauté, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise propose désormais six instances optimisées pour les charges de travail à usage général, notamment le calcul, la mémoire et le stockage. Elles seront disponibles en tant que modèle de consommation à l’utilisation et aideront les clients à optimiser les performances sur une variété de charges de travail critiques.

HPE fournit par ailleurs de nouvelles fonctionnalités d’analyses et une vue multicloud pour comparer le coût des applications chez les trois grands hyperscalers et dans le cloud privé. Les clients ou fournisseurs de services gérés seront ainsi à même de mieux budgétiser et planifier les capacités dans leur environnement de cloud hybride et trouver le meilleur emplacement pour les charges de travail.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est désormais disponible dans 52 pays et disponible pour les partenaires via le programme HPE GreenLake for Partners.