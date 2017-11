HPE a enrichi le système de gestion des baies de stockage InfoSight, issu du rachat de Nimble Storage, avec AIRE (AI Recommendation Machine), un outil d’apprentissage machine améliorant la détection d’anomalies ainsi que la prédiction des pannes. InfoSight, qui sera intégré aux baies 3Par d’HPE sous le nom d’InfoSight for 3Par, collecte des informations provenant de senseurs matériels et logiciels et les transmet dans le cloud afin de les analyser, les agréger, et si des anomalies sont détectées, de prendre les mesures nécessaires.

InfoSight for Nimble est opérationnel depuis plus de 10 ans et a collecté plusieurs milliards d’informations récoltées dans plus de 10.000 baies déployées dans le monde explique-t-on chez HPE. Le constructeur précise que 86% des anomalies sont détectées avant que le client ne s’en aperçoive, et ensuite résolues, permettant aux systèmes de stockage d’atteindre un taux de fiabilité supérieur à 99,9999%.

Le nouvel outil AIRE devrait encore améliorer ce pourcentage. Du moins pour le baies HPE Nimble Storage. En revanche, pour les baies 3Par on repartira de zéro comme le rappellent nos confrères de TheRegister. D’après eux, HPE pourrait étendre InfoSight à l’ensemble de ses baies de stockage mais aussi de ses serveurs.

InfoSight for 3Par, qui sera disponible en janvier 2018, nécessite le système d’exploitation 3Par OS version 3.3.1 GA, ou plus récent, ainsi que Service Processor version 5.0.3.