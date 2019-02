Successeur en 2017 de Gérard Karsenty à la tête d’HPE France, Gilles Thiebaut vient d’être promu à la direction de l’Europe du Nord. Ce Belge de 47 ans va diriger depuis Bruxelles des pays qu’il connaît bien puisqu’avant de rejoindre Paris, il fut vice-président Channel, SMB & Service Providers pour la région EMEA. Auparavant il fut, de 2007 à 2012, le plus jeune vice-président d’Hewlett-Packard, en charge des activités serveur, stockage et réseaux pour le Benelux, la Scandinavie, la Suisse et l’Autriche.

Ce diplômé de la Solvay Business School (Bruxelles) et de l’INSEAD avait commencé sa carrière chez Xerox en 1995 avant de rejoindre HP deux ans plus tard HP en tant qu’Enterprise Account Manager.

Avec sa nouvelle promotion, Gilles Thiebaut est récompensé pour les excellents résultats d’HPE France élue le mois dernier, comme le signalent nos confrères de Channel Business Partners, meilleure filiale mondiale du constructeur.