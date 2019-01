Cinquième filiale du constructeur informatique en ordre d’importance, HPE France vient d’être élue filiale de l’année 2018 pour sa croissance record et ses gains de parts de marchés. HPE France a ainsi vu ses revenus progresser de 19% sur l’exercice 2018 clos fin octobre, nous apprend son PDG, Gilles Thiebaut.

Les partenaires ont été les premiers bénéficiaires de cette croissance, tient à souligner Gilles Thiebaut, puisque leurs ventes ont progressé au même rythme que celle de HPE France.

Certes, HPE France a bénéficié d’un marché particulièrement porteur. « Après s’être longtemps retenus, les clients se lâchent sur les projets de transformation de leur infrastructure », constate Gilles Thiebaut. Les ventes de serveurs ont ainsi progressé de 50% au troisième trimestre (en revenus), note-t-il, citant des chiffres IDC. Même tendance pour les équipements de stockage, qui ont progressé de 35% (toujours en revenu).

Mais, c’est là son deuxième motif de satisfaction, dans ce contexte ultra-favorable, HPE a accru sa pénétration sur la plupart de ses marchés de prédilection. C’est notamment le cas sur les serveurs, les serveurs blades, le stockage flash, l’hyperconvergence… Sur tous ces segments, la filiale française est soit numéro un, soit numéro deux du marché.

Une performance que Gilles Thiebaut attribue au succès de la stratégie globale de HPE, et notamment à son positionnement sur des solutions différenciées à forte valeur ajoutée. Il cite à l’appui de ses dires la réussite spectaculaire de son offre d’infrastructures composables Synergy, qui a déjà séduit plus de 150 clients en France depuis son lancement il y a deux ans, et celle de son offre d’hyperconvergence Simplivity, dont la croissance dépasse les trois chiffres et qui approche les deux cents clients en France. Autre offre à fort pouvoir d’attraction : sa gamme d’équipements et de solutions réseau sans fils Aruba, qui enregistre la plus forte croissance de son portfolio. « Nous n’avions pas eu une aussi bonne offre de produits et services depuis longtemps », résume Gilles Thiebaut.

Sur l’exercice 2019, le constructeur prévoit d’accélérer sur les technologies d’intelligence artificielle. Après avoir annoncé il y a deux mois le portage sur ses serveurs de sa technologie de maintenance prédictive Infosight et lancé une place de marché dédiée à l’IA sur le modèle de sa place de marché dédiée au Cloud (Cloud 28+), il vient ainsi d’annoncer ce jour la vente au Genci (Grand équipement national de calcul intensif) d’un supercalculateur convergé – « le plus puissant d’Europe ». Des sujets dont il sera largement question lors de on prochain tour de France partenaires, qui démarre le 28 janvier prochain.