HPE va consacrer plus de 2 milliards de dollars pour aider ses clients à relever les défis financiers découlant de la pandémie de Covid-19. C’est ce qu’indique le CEO de l’entreprise Antoni Neri sur le blog de l’entreprise. Un billet dans lequel le dirigeant montre beaucoup d’optimisme. « Nous vivons des temps difficiles mais je crois que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel », écrit-il. « En Europe par exemple des gouvernements commencent à envisager de lever les mesures de confinement. Nous élaborons des plans de relance afin que nous puissions renvoyer les gens au travail pays par pays de manière réfléchie le moment venu. Cependant, cette situation ne prendra pas fin du jour au lendemain et nous devons tous rester inébranlables dans nos résolutions. »

Parmi ces résolutions, figure donc une aide aux entreprises et aux partenaires, dont le patron de HPE Financial Services, Irv Rothman (photo), a dévoilé les grandes lignes à CRN.

La branche financière du constructeur a notamment mis en place un programme permettant aux clients de différer le paiement de plus de 90% de la valeur totale du contrat des produits et services jusqu’en 2021. Ils ne devront verser que 1% de la valeur totale du contrat chaque mois pendant les huit premiers mois. « L’impact économique de ce programme sur les clients et les partenaires va être substantiel », a expliqué Irv Rothman à nos confrères. « Il s’agit d’une attribution de fonds que nous avons réservée pour aider spécifiquement les clients confrontés aux défis financiers découlant des crises, que sont notamment les flux de trésorerie et les liquidités. Cette attribution montre notre engagement continu envers nos clients et partenaires pour les aider à traverser cette période difficile. »

Outre l’allègement des paiements, HPE apportera son soutien aux clients les plus durement touchés par la crise via des programmes de « tolérance ». Mis en œuvre d’ici 90 jours, ils permettront à ces clients de suspendre temporairement leurs paiements, a expliqué Irv Rothman. « Si nous avons des clients qui ne peuvent pas payer la facture, nous ferons preuve d’une certaine patience prolongée parce que nous ne voulons pas qu’ils cessent leurs activités », a-t-il ajouté. « Nous devons prendre soin de nos clients et travailler avec eux afin que, lorsque la reprise commence, ils aient la possibilité de recouvrer la santé. »

« Je ne connais pas la forme de la reprise ni quand elle se produira, mais il y aura une reprise. Les clients ont besoin d’une infrastructure informatique. Le moment est venu d’investir pour la reprise », a-t-il conclu.