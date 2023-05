Hewlett Packard Enterprise vend sa participation de 49% dans la coentreprise sino-américaine H3C au fournisseur informatique chinois Unisplendour pour la somme de 3,5 milliards de dollars. Unisplendour – qui détenait les autres 51% – possède désormais entièrement H3C.

Pour mémoire, H3C est le fournisseur exclusif des serveurs HPE en Chine, ainsi que du stockage et des services techniques associés. Hewlett Packard détenait entièrement H3C en 2010, depuis l’acquisition de la société 3Com. Unisplendour a acheté 51% des parts de H3C à HPE en 2015, pour un montant de 2,3 milliards de dollars. CRN rappelle, qu’à l’époque, « H3C employait 8.000 personnes et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 3,1 milliards de dollars, grâce à un portefeuille complet de solutions informatiques d’entreprise, notamment en matière de réseaux, de serveurs, de stockage et de services ».

Le magazine IT américain cite la société de conseil financier UBS qui estime qu’HPE pourrait utiliser un pourcentage important du produit de la vente pour poursuivre une opération stratégique, sans préciser laquelle.

La transaction entre HPE et Unisplendour a été notifiée à la SEC, le gendarme américain de la bourse, et est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.