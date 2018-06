A l’occasion de son Global Partner Summit qui se déroule à Las Vegas, HPE élargit à ses partenaires intégrateurs, revendeurs et distributeurs l’offre de services GreenLake Flex Capacity. Cette offre leur permet de proposer des infrastructures HPE installées sur site à leurs clients, tout en bénéficiant d’une tarification à la consommation. Les clients disposent ainsi sur site de technologies telles que l’infrastructure software-defined, le stockage 100% flash, ou le cloud privé, sans devoir consentir un investissement initial trop important. Lancée avec des packages spécifiques autour de sept des produits HPE les plus couramment vendus, cette offre propose des configurations prédéfinies, validées et à un tarif annoncé comme attractif, tout en permettant aux partenaires de réaliser des marges additionnelles. « Chez HPE, nous nous concentrons sur la capacité d’apporter à nos partenaires la meilleure innovation possible, afin de répondre aux évolutions constantes du marché et réaliser en même temps une croissance profitable », explique dans un communiqué Paul Hunter, directeur mondial des Ventes Partenaires chez HPE. « Avec notre gamme de produits leaders sur le marché, et nos programmes spécifiquement conçus pour les partenaires, nous aidons ces derniers à gagner de nouveaux marchés dans des environnements technologiques qui évoluent très rapidement ».

HPE a également annoncé des évolutions de son programme HPE Partner Ready Digital Marketing. L’outil d’évaluation HPE Digital Marketing Maturity Assessment, permet aux partenaires de mieux appréhender leurs capacités en matière de communication digitale : il leur suffit de répondre à un questionnaire en ligne, pour obtenir une analyse sur le niveau de maturité de leur marketing digital. L’évaluation aboutit à des rapports personnalisés, proposant des étapes et des actions recommandées sur cinq domaines précis : l’identité numérique, l’engagement organisationnel, la mise en place d’un cadre de travail analytique, la gestion de la relation client, et enfin la planification et l’exécution des campagnes marketing. Par ailleurs, un nouveau programme de formation HPE Partner Ready Marketing Pro Academy, propose aux partenaires de nouvelles ressources de formation pour optimiser l’efficacité de leur marketing digital.

La firme de Palo Alto annonce HPE GreenLake Hybrid Cloud, un nouveau modèle de consommation conçu pour aider les entreprises à gérer et optimiser leurs environnements cloud sur site et hors site. Il s’agit d’un modèle automatisé, standardisé avec des « best practices » HPE destiné à aider les entreprises à consommer exactement les ressources cloud dont elles ont besoin, indépendamment du lieu d’exécution de leurs charges de travail. Le constructeur annonce l’amélioration des performances, des coûts, de la sécurité et de la conformité. A la différence d’un service managé classique, GreenLake Hybrid Cloud offre un modèle cloud natif conçu pour dispenser les entreprises de recruter ou de former du personnel afin de superviser et gérer les installations cloud. « Les entreprises ont besoin d’un moyen rapide et simple pour optimiser leurs environnements cloud publics et sur site, afin de regrouper leurs applications et données sous un modèle d’exploitation commun », estime Ana Pinczuk, directrice générale d’HPE Pointnext. « HPE GreenLake Hybrid Cloud est une solution révolutionnaire qui simplifie l’exploitation d’environnements cloud multiples et permet aux entreprises d’en conserver la maîtrise, d’en réduire les coûts et d’en accélérer la rentabilisation. »