Pour répondre à la nécessité pour les entreprises de déployer ou développer le télétravail afin de respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale, HPE lance une solution d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) plus puissante ainsi que des nouvelles solutions de VDI préconfigurées, associée à des conditions de financement plus flexibles.

La nouvelle solution de bureau virtuel s’appuie sur la nouvelle lame de serveur HPE ProLiant m750. Le constructeur annonce pour celle-ci plus de 70% de performances en plus, la prise en charge de près de 33% de télétravailleurs supplémentaires ainsi qu’une consommation d’énergie inférieure de 25% à celle de la génération précédente.

De nouvelles solutions virtualisées peuvent alimenter des applications à distance comme le commerce électronique, la télémédecine, le soutien aux travailleurs dans les installations médicales temporaires ou encore l’apprentissage en ligne pour les salles de classe et les programmes scolaires numérisés. Selon HPE, certaines de ces applications ont été mises en œuvre avec succès, notamment dans une grande institution bancaire à New York et dans une chaîne hospitalière en Suisse qui gère une infrastructure pour les systèmes médicaux critiques.

HPE propose également une gamme de services professionnels pour aider les clients à concevoir, déployer et gérer leurs initiatives de télétravail avec des partenaires tels que Microsoft et Citrix.

La firme de San Jose annonce également de nouvelles solutions VDI préconfigurées destinées aux PME ainsi qu’aux grandes entreprises. Basées sur des serveurs HPE ProLiant ou HPE Synergy, ces solutions peuvent prendre en charge de 80 à plus de 2.000 télétravailleurs et sont conçues pour les environnements Citrix et VMware.

De son côté, HPE Financial Services propose de nouvelles solutions de financement, y compris des locations à court terme et des reports de paiement de 90 jours sur les solutions VDI. Ces dernières sont par ailleurs disponibles en tant que service via HPE Greenlake.

« La réponse mondiale urgente à Covid-19 a poussé nos clients à mettre en œuvre et à développer rapidement des options de travail à distance sécurisées pour leurs organisations. Je suis fier que nos équipes chez HPE proposent une large gamme de solutions, de services et d’expertise pour aider nos clients à soutenir leurs employés et leurs opérations pendant cette période critique », explique dans un communiqué Gerald Kleyn, vice-président et directeur général de Moonshot, Edge et IoT Systems chez HPE. « Nos solutions d’infrastructure, qui offrent des capacités de gestion, de sécurité et d’automatisation à distance de pointe, aident les entreprises à fournir rapidement des espaces de travail virtuels à leur personnel à distance. »