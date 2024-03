L’action de Dell a flambé de plus de 30% vendredi à Wall Street au lendemain de la publication des résultats de son quatrième trimestre. De quoi rendre bien envieux HPE qui, après avoir également publié la veille ses résultats trimestriels, doit se contenter d’une hausse de 2%.

Dell a pourtant présenté des résultats mitigés, avec un chiffre d’affaires en baisse de 11% à 22,3 Md$ et un bénéfice net qui a bondi de 91% à 1,16 Md$. Son bénéfice par action ajusté a progressé de 22% à 2,20$. Le groupe informatique a présenté cependant des chiffres supérieurs aux attentes des analystes qui ciblaient 22,2 Md$ de revenus et un BPA ajusté de 1,73$. L’enthousiasme des investisseurs tient surtout aux commentaires portés sur la dynamique autour de l’IA.

« Notre forte dynamique sur les serveurs optimisés par l’IA se poursuit, avec des commandes augmentant de près de 40 % séquentiellement et un carnet de commandes presque doublé, atteignant 2,9 milliards de dollars en clôture de l’exercice », a déclaré Jeff Clarke, le directeur de l’exploitation de Dell.

Reste que sur les trois derniers mois de l’exercice, la division Infrastructure Solutions Group (ISG) voit ses revenus chuter de 10% à 9,3 Md$ et de 12% sur l’ensemble de l’exercice à 33,9 Md$. L’activité PC de la division Client Solutions Group (CSG) recule pour sa part de 12% sur le trimestre à 11,7 Md$ (HP a mieux résisté sur son dernier trimestre) et de 16% sur l’exercice à 48,9 Md$. Le chiffre d’affaires annuel global atteint 88,4 Md$ en baisse de 14% par rapport à l’exercice 2023.

Les investisseurs se sont aussi frottés les mains de voir Dell relever de 20% son dividende annuel par action. Le groupe s’attend par ailleurs à renouer avec la croissance sur l’exercice en cours et présente des prévisions meilleures que prévues : les revenus sont attendus entre 91 et 95 md$, soit une croissance médiane de 5%. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 7,50 et 7,75$ alors que les analystes ciblent 7,11$.

HPE débute pour sa part son nouvel exercice affaibli par le brusque ralentissement de la demande de réseaux mais aussi par une pénurie de GPU qui bride l’offre. Le chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal clos fin janvier se contracte ainsi de 14% sur un an à 6,8 md$. C’est sous les attentes des analystes qui ciblaient 7,07 Md$.

Le groupe a généré un bénéfice net de 387 M$, soit 29 cents par action, contre un bénéfice net de 501 M$ ou 38 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 48 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.

S’attendant à la poursuite de la faiblesse de la demande pour les réseaux, HPE dévoile des perspectives sous les attentes pour le trimestre en cours. Le groupe anticipe des revenus entre 6,6 et 7 Md$ et un bénéfice par action ajusté compris entre 36 et 41 cents. Les analystes ciblent respectivement 7,2 Md$ et 45 cents.

« Je suis très confiant pour l’avenir », a toutefois déclaré le PDG de HPE Antonio Neri. « Les mesures que nous avons prises et continuons de prendre, y compris l’acquisition de Juniper, nous permettront de participer à ce point d’inflexion [de l’IA] avec une propriété intellectuelle unique ».