Soucieuse d’apparaître comme l’une des entreprises technologiques les plus en pointe en matière de responsabilité sociétale et environnementale HP souhaite embarquer ses partenaires dans sa démarche. Le constructeur vient pour cela d’ajouter un volet développement durable à son programme partenaire Amplify, mis en route au début de son année fiscale, le 1er novembre dernier. Baptisé Amplify Impact, ce volet vise à évaluer la stratégie sociale et environnementale de ses partenaires et à les inciter à s’engager dans cette démarche en partageant son expérience et en mettant des ressources à leur disposition.

HP propose deux parcours distincts. Le premier pour les « catalysts », qui devront « simplement » confirmer leur intérêt pour des initiatives de développement durable en complétant et signant un formulaire, en mesurant leur maturité en matière de développement durable via une auto-évaluation, et en reportant un contrat dans lequel le développement durable a fait la différence ou a eu un impact. Le second pour les « changemakers », qui devront en plus suivre des formations spécifiques et mettre en place un plan de développement durable comportant deux initiatives concrètes.

Les partenaires qui s’engageront sur ce volet développement durable bénéficieront, outre de l’évaluation de leur maturité (normalement payante), de contenus, d’outils marketing et de vente, de propositions d’initiatives et de formations. « De manière pratique, c’est une manière pour eux de se différencier et de faire de la croissance : de plus en plus d’appels d’offre aujourd’hui intègrent des questions relatives au développement durable. Les critères environnementaux peuvent atteindre jusqu’à 15% de la note finale », explique Michael Albala, directeur du réseau partenaires pour l’Europe du Sud chez HP.

Les partenaires Amplify Impact bénéficieront également de certifications, de distinctions annuelles et d’un accès à son Sustainability & Compliance Centre (SCC), un centre d’expertise multilingue d’une vingtaine de personnes dont la mission est de traiter les questions sur la stratégie développement durable de HP.

Ce programme est ouvert sur la base du volontariat à tous les partenaires Amplify, soit environ 270 partenaires en France. HP a un objectif d’adhésion de 70 partenaires cette année en France (soit 35 Changemakers et 35 Catalysts), d’après Michael Albala. D’ici à 2025, HP espère engager la moitié de ses partenaires sur ce programme.

Ce volet développement durable débarque alors que HP est en plein déploiement de son programme Amplify en France. Un programme qui ne récompense plus seulement la performance commerciale des partenaires mais également leurs investissements en certifications, le développement de leurs ventes en ligne et leur capacité à remonter leurs informations de vente. C’est ce dernier point qui est le plus délicat, puisqu’il nécessite pour beaucoup de faire évoluer leurs processus et leur système d’information. HP exige désormais de ses partenaires bénéficiant du niveau de partenariat le plus élevé (Power) un partage d’information hebdomadaire. Une petite centaine de partenaires brigue ce niveau de partenariat en France.