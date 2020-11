Comme promis, le programme partenaires Amplify annoncé au mois de juillet est opérationnel depuis le 2 novembre rapporte CRN. Il comprend un seul modèle de rémunération, l’accent étant mis sur les incentives, et est divisé en deux volets : Synergy et Power. Dans les deux cas, il met davantage l’accent sur l’amélioration de la fourniture de services tels que Device as a Service et les services d’impression gérés. La capacité des partenaires à offrir des services est d’ailleurs l’un des nouveaux indicateurs de performance utilisés pour mesurer les incentives, bien que le volume et les objectifs des ventes fassent toujours partie de la structure de rémunération.

Parmi les autres indicateurs de performances figurent également le volume d’enregistrement des transactions, les taux de conversion en ventes et l’utilisation du support avant-vente, le volume moyen des ventes et le revenu moyen par compte ainsi que des mesures après-vente telles que le délai de livraison, la rétention des comptes, l’expansion du compte et la satisfaction des clients.

Le niveau Synergy du programme est destiné à la plupart des partenaires et comprend des avantages standard, tandis que le niveau Power exige plus d’investissement de la part du partenaire. En retour, ce dernier bénéficie de récompenses plus élevées, de plus d’informations, de ressources commerciales et technologiques et d’un support marketing. Il existe également un sous-niveau Power Services, qui permet aux partenaires de participer à la fourniture de services gérés et de bénéficier d‘une assistance et de ressources spécialisées.

Le partage des données est une autre des caractéristiques du programme Amplify. HP demande en effet à ses partenaires d’accepter de partager des données telles que le comportement d’achat des clients, la composition des ventes en ligne et les niveaux de stock. Ces données, qui sont soumises à des mesures de confidentialité et de sécurité, doivent permettre d’améliorer conjointement les résultats obtenus auprès clients, a expliqué HP à nos confrères.

Le constructeur a par ailleurs annoncé que 99% de ces partenaires commerciaux étaient enregistrés dans le nouveau programme.