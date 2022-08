Le programme Amplify de HP sera bientôt proposé à plus de 10.000 partenaires dans 43 pays. Une plateforme d’engagement des canaux de distribution appelée HP Curiosity va être lancée, pour proposer des formations, des informations sur les nouveaux produits, des récompenses et un accès aux dirigeant·e·s de HP.

Le patron mondial de la distribution de HP, Kobi Elbaz, veut ainsi rassurer les partenaires. « Pour HP, le canal fait partie de notre ADN », a-t-il déclaré à l’occasion d’une présentation aux médias et aux analystes la semaine passée lors de son évènement Amplify Executive Forum (AEF). « La croissance que nous réalisons avec nos partenaires de distribution est plus importante que celle de la moitié des entreprises du Fortune 500 », soit environ 6 milliards de dollars en un an.

Selon lui, le monde est à jamais changé par la pandémie de Covid-19, le travail hybride et à distance étant devenu « une norme professionnelle durable ». « Cela signifie qu’avec la communauté de nos partenaires de distribution, nous devons nous assurer que nous fournissons les bonnes solutions à nos clients pour les soutenir durant cette transition. »

Kobi Elbaz a également parlé de l’usage de l’analyse des données pour renforcer le programme de distribution : « Lorsque nous avons conçu Amplify il y a plusieurs années, nous voulions apporter au canal des tendances clés de l’industrie ». L’une de ces tendances clés est la demande d’engagements sur les plans sociaux et environnementaux. « La durabilité et l’ESG [environnement, social et gouvernance] sont devenus très importants pour les entreprises (…) Nous nous engageons à devenir neutres en carbone d’ici 2030 ». Ce serait déjà pas mal de systématiser l’offre de cartouches d’encre HP réutilisables et sans plastique.