Dassault Systèmes a créé le poste de directrice du développement durable (CSO – Chief Sustainabilty Officer) et l’a confié à Alice Steenland, 45 ans. Elle a pour mission de diriger les initiatives lancées par l’entreprise pour poursuivre l’intégration de la durabilité sociale et environnementale dans sa plateforme 3DExperience. Cette plateforme est utilisée par des entreprises internationales intégrant le développement durable pour transformer la façon dont elles imaginent, créent et produisent de nouvelles expériences.

« L’harmonisation des produits, de la nature et de la vie est au cœur de l’industrie du 21e siècle. C’est le principal levier de l’innovation et la clé de la durabilité des entreprises dans tous les secteurs de l’économie. Nous souhaitons aider les entreprises et les particuliers à vivre dans ce monde nouveau en offrant à nos clients ce qu’ils valorisent le plus : un résultat durable. La riche expérience dont dispose Alice nous aidera à apporter la vision, le savoir-faire et le leadership nécessaires pour aller plus loin dans cet engagement », affirme dans un communiqué Florence Verzelen, directrice générale adjointe, Industries, Marketing, Affaires internationales de Dassault Systèmes.

Alice Steenland apporte à l’éditeur plus de 20 ans d’expérience. Elle a occupé plusieurs postes et a été consultante pour le compte de grandes entreprises multinationales, d’organisations non gouvernementales, d’agences de notation, de cabinets de conseil, d’universités, de start-ups et d’organismes multilatéraux, travaillant aux États-Unis et en Europe sur des projets d’envergure internationale. Elle a créé le poste de directeur de la responsabilité d’entreprise du groupe AXA, le premier assureur mondial à prendre la décision de se désinvestir du charbon, puis du tabac. Avant de rejoindre AXA, Alice Steenland a dirigé le service des études consacrées aux investisseurs au sein de Vigeo, aujourd’hui filiale de Moody’s. Elle a également travaillé pour la division conseil d’Arthur Andersen et est intervenue à titre de consultante externe dans le domaine de la planification stratégique pour le compte de l’ONG Save the Children USA.

Membre du conseil d’administration de ShareAction, conférencière à l’École Polytechnique, et membre du comité consultatif de la Yale School of Management, du fonds d’impact Giant Ventures et de l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), un think tank français dédié au développement durable, Alice Steenland est diplômée en biologie humaine de l’université de Stanford et titulaire d’un MBA de la Yale School of Management.