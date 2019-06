Traversant bien des turbulences (aggravation des pertes, litige avec le fonds European High Growth Opportunitie), Horizontal change de tête. Hervé Yahi a « informé le conseil d’administration de la société réuni le 18 juin 2019 qu’il souhaitait mettre un terme à son mandat d’administrateur et sa fonction de président », annonce un communiqué. Il restera actionnaire de la société à titre personnel et conservera « une mission d’accompagnement ponctuel de la société ». Il est remplacé par un vétéran du secteur des services numériques, bien connu sur la place. Le conseil d’administration a en effet désigné Jean Mounet (photo) pour lui succéder immédiatement.

Jean Mounet a été directeur général puis vice-président du groupe Sopra jusqu’en 2015, président du Syntec Numérique, dont il est désormais président du comité statutaire, et fondateur de l’Observatoire du Numérique. Il est actuellement administrateur de Sopra Banking Software et d’Econocom et représente le numérique dans diverses fondations, comités stratégiques et groupes d’investisseurs.

Rien ne change en revanche du côté des fonctions opérationnelles, la direction générale étant toujours assurée par Ingrid Eeckhout, arivée dans la société en avril 2018.

« Je suis heureux de rejoindre la Présidence d’Horizontal Software. Je remercie chaleureusement Hervé Yahi pour sa contribution au développement d’Horizontal Software et en particulier son implication forte lors de l’introduction en bourse de la Société. Son expérience et son expertise dans l’univers des hautes technologies, et en particulier du SaaS, ont été de précieux atouts pour la société », assure Jean Mounet dans un communiqué de circonstance. « Horizontal Software fait face à d’importants challenges que nous devons relever. Nos équipes opérationnelles et la direction travaillent en ce sens. J’entends participer pleinement à ce défi et apporter mon expérience du monde numérique pour contribuer activement à la stratégie de développement du groupe et à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé. »