Après des baisses de ses résultats de respectivement 2,7%, et 3,5% aux premier et deuxième trimestre, le recul s’accentue pour Group Open. Pour la période août-septembre, l’ESN a enregistré un chiffre d’affaires de 70,1 millions d’euros, soit 4% de moins qu’un an auparavant. Ce résultat intègre 1,4 million d’euros (-2,1%) engrangés à l’international. Dans son communiqué, Groupe Open ne fournit aucune information sur l’évolution du résultat opérationnel .

Sur les 9 premiers mois de l’année, la baisse du chiffre d’affaires est de 3,4% pour un chiffre d’affaires de 226,4 millions d’euros. Cette contre-performance s’explique notamment par la diminution du recours à la sous-traitance, qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires évaluée à 4,7 millions d’euros sur les 9 mois.

Pour inverser la tendance, la direction a engagé des actions en matière de politique des ressources humaines. Elles portent leurs fruits précise le communiqué qui indique une amélioration de l’effectif net et du taux d’occupation. Au 30 septembre, l’effectif productif interne était de 3.230 collaborateurs, une stabilisation étant attendue pour ce second semestre.

La société table sur un résultat opérationnel courant du second semestre en progression par rapport au premier, une amélioration qui devrait couvrir l’ensemble de l’année 2019. En 2018, le chiffre d’affaires s’était établi à 324 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires 2019 sera publié le jeudi 23 janvier 2020 après clôture de la bourse.