Groupe Infodis adopte le nom de Tenexa, allusion à l’ordinateur hôte à partir duquel l’inventeur de la messagerie électronique, Ray Tomlinson, a émis son premier e-mail en 1971 via le réseau Arpanet – l’ancêtre d’Internet.

Tenex était le nom du système d’exploitation que développait alors BBN Technologies, l’entreprise qui employait Ray Tomlinson, pour les ordinateurs pdp10 de DEC. En toute logique, l’adresse qu’avait forgée Ray Tomlinson pour envoyer son premier e-mail était tomlinson@bbn-tenex-a, bbn-tenex-a désignant le nom de l’ordinateur émetteur. L’ordinateur récepteur était bbn-tenex-b.

Pour l’agence Bruno, qui a accompagné Infodis dans la conception de sa nouvelle marque et de son identité visuelle, Tenexa véhicule donc l’idée d’un pont entre la technologie et l’humain. La marque est censée incarner le positionnement premium du groupe, sa capacité à produire des services sur-mesure et de qualité, l’excellence de ses équipes, leur …

« Après trois acquisitions en un an, qui ont permis de doubler la taille du groupe Infodis à 100 M€ de chiffre d’affaires et 1.000 salariés, il était temps de se doter d’un nouveau nom de groupe indépendant des filiales qui le composent », expose Stéphane Clément, son président (photo). Les marques Infodis IT, Atexweb, IT-Tude & Prolival demeurent donc et ne sont pas affectées par ce changement de nom.

Figurant désormais dans le top 50 des ESN en France à la suite de l’acquisition de Prolival en février dernier, Tenexa fournit un large panel d’offres, allant du service desk, son métier historique, au Cloud, en passant par la cybersécurité et l’infogérance.