L’entreprise de services numériques spécialisée dans les services de support aux utilisateurs étant sa palette de services à l’hébergement cloud et à l’infogérance avec le rachat de Prolival. Entreprise de 300 personnes installée à Colombes (92) et depuis quelques mois à Villeneuve d’Ascq (59), Prolival réalise 35 M€ de chiffre d’affaires annuel avec quelque 250 clients issus principalement des secteurs de la Banque, de l’Industrie et de la Santé.

L’hébergement cloud et l’infogérance représentent les deux tiers de son activité. L’entreprise fournit notamment des services d’infrastructure sous forme de service, associés à des services d’exploitation et des services de cybersécurité. Des services qui complètent idéalement la palette de services d’Infodis. L’ESN installée à Roissy et à La Garenne Colombes ne fournissait pas de services d’hébergement jusqu’à présent et ses offres d’infogérance se limitaient aux infrastructures sur site de ses clients ou à leurs centres de données.

L’opération permet à Infodis d’offrir « un continuum de services depuis le data center jusqu’au end-point en maitrisant les systèmes, les réseaux, les applicatifs, les terminaux utilisateurs et la cybersécurité associée », souligne Stéphane Clément, président d’Infodis dans le communiqué annonçant l’opération.

Les complémentarités se vérifient également en matière de portefeuille clients, avec moins d’une dizaine de clients communs sur les 500 que les deux entreprises totalisent à elles deux, et de secteurs d’activité, Infodis étant plutôt tourné vers les secteurs de l’Assurance, du retail et des services tertiaires.

Outre le doublement du nombre de ses clients, l’acquisition de Prolival permet à Infodis de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires et des 1.000 collaborateurs. C’est la troisième acquisition d’Infodis depuis l’entrée à son capital du Groupe HLD il y a un an.

Jacques Orivel, PDG de Prolival et son associé Roger Cazaux ont annoncé qu’ils quitteront l’entreprise après une période d’accompagnement de quelques mois.