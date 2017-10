Huit ans après son démarrage, l’offre cloud de Prolival arrive à maturité, en témoigne sa croissance de 70% enregistrée cette année. Plutôt artisanale et orientée PME au début, elle s’est peu à peu structurée jusqu’à obtenir la certification ISO 27001 en 2015 et séduire sa clientèle de banques et d’institutions financières – qui pèse un tiers de ses revenus.

Cette certification ISO 27001 est d’ailleurs un puissant différenciateur pour Prolival. Elle lui permet de garantir la confidentialité des données de ses clients et la sécurisation des traitements associés. Autre différenciateur mis en avant par Prolival : le caractère souverain de son Cloud. En installant sa production dans le datacenter neutre PA6 d’Equinix à Aubervilliers (et en choisissant le DC2 d’Illiad à Vitry pour son site mirroir), la société de services des Hauts de Seine a choisi des datacenters proches de ses clients et par conséquent auditables par eux. Quant au centre de services qui exploite ces datacenters, il est tout simplement dans ses locaux de Colombes.

Mais la principale caractéristique du Cloud Prolival est d’être un cloud managé. « Notre métier est d’abord un métier d’infogéreur auquel nous associons des services de Cloud », explique Pascal Combe (photo), directeur associé et responsable de la business unit Cloud Computing. Conçue pour rester au second plan au départ, l’offre cloud commence à prendre de l’ampleur. C’est déjà la deuxième plus grosse activité de l’entreprise derrière l’infogérance avec 13% des revenus de l’entreprise cette année (soit environ 3 M€). Et, avec une croissance attendue de 50% en 2018, elle devrait rapidement atteindre 20% du chiffre d’affaires.

De quoi justifier de mieux la mettre en valeur. La société vient ainsi d’annoncer la création d’une nouvelle marque, Horizon, sous laquelle elle a décidé de regrouper toutes ses offres cloud. Pour lancer cette nouvelle marque et promouvoir les offres qu’elle coiffe, Prolival a aussi décidé d’investir dans un stand sur le salon Cloud Expo Europe qui s’ouvre le 15 novembre au Parc des Exposition de la Porte de Versailles. Prolival vient également de mettre en ligne un simulateur, qui permet aux clients de construire leur cloud en ligne de manière ludique.

Pour la partie IaaS, qui représente environ 80% de son activité Cloud, Prolival s’appuie sur des solutions Dell (compute), Nimble Storage (stockage), Quest (sauvegarde), Cisco (pare-feu), Citrix Netscaler (mise à disposition d’applications) et VMware NSX (Microsegmentation). Il est important de noter que Prolival fait partie des rares acteurs à proposer des partition IBM Power (AS/400 et AX) en plus des traditionnelle VM Windows ou Linux. Pour la partie réseaux, Prolival s’appuie sur des partenariats avec SFR, Jaguar Network (MPLS), Sipartech (fibre noire), Cogent et Interoute (accès Internet)

Sur la partie SaaS, Prolival propose un hub d’échange de flux financiers baptisé POD/HC et bâti sur la base de la technologie Elcimaï Financial Software. Une solution conçue en 2013 mais qui décolle vraiment depuis un an. L’autre solution SaaS de Prolival est Smart banking appliance, une solution d’extraction de données développée à partir de la suite de continuité de service de Trader’s. Intérêt de cette offre : elle est capable d’alimenter les data warehouses des clients sans prendre mobiliser de temps sur la fenêtre batch et anonymise les données à la volée, ce qui la éligible à la conformité RGPD.