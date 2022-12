Ce jeudi 1er décembre s’ouvrait au Beffroi de Montrouge, aux portes de Paris, la deuxième édition du Greentech Forum, l’événement professionnel de référence dédié au numérique écoresponsable.

Premier constat : le succès de la première édition, qui a permis d’inscrire l’événement dans la durée, se confirme sur cette seconde édition. Avec 70 stands, le nombre d’exposants a doublé par rapport à l’année dernière et avec 1.500 participants attendus, l’audience devrait également doubler sur les deux jours de l’événement.

Une audience mue par le besoin de trouver des réponses concrètes à des questions souvent complexes. Rattrapés la crise énergétique consécutive à la guerre d’Ukraine, certains s’inquiètent par exemple de réduire la consommation de leur infrastructure IT. D’autres font face au durcissement de la pression réglementaire qui oblige de plus en plus d’entreprises à mesurer leur bilan carbone et à définir une trajectoire de décarbonation, et butent sur la difficulté à mesurer précisément l’empreinte carbone du Cloud.

Cette seconde édition permet également de constater que, de plus en plus, le secteur IT présente un front uni pour affronter les grands enjeux auquel il se trouve confronté et notamment les enjeux climatiques. Ainsi, le collectif Planet Tech’Care, sous le patronage duquel est organisé l’événement et qui vise à rassembler les acteurs engagés dans une démarche de numérique responsable, regroupe désormais 750 signataires. Ils n’étaient qu’une centaine lors de sa création il y a deux ans.

Pilotée par Numeum, le syndicat professionnel des entreprises du numérique, cette initiative Planet Tech’Care, a tout de suite eu l’oreille des pouvoir publics. Elle l’a encore prouvé aujourd’hui avec la présence de Jean-Noël Barrot ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications qui est intervenu en ouverture de la conférence plénière.

Celui-ci est notamment revenu sur la mise sur orbite le 14 novembre dernier du haut comité pour un numérique écoresponsable, chargé d’établir d’ici au printemps 2023 une feuille de route pour la décarbonation de l’ensemble de la chaine de valeur de la filière numérique.

Une initiative qui associe, outre Numeum, plusieurs autres organisations professionnelles du numérique – telles que la Fédération française des télécoms, Infranum, le Cigref, l’Afnum – mais également le laboratoire d’idée the Shift Project créé et présidé par l’inventeur du bilan carbone Jean-Marc Jancovici, des régulateurs (Arcom et Arcep) ou l’Ademe, et qui devrait jouer un rôle central dans la transition écologique du secteur.

Cette deuxième édition du Greentech Forum a surtout été l’occasion de confirmer le foisonnement des initiatives en matière de numérique responsable. Il a beaucoup été question d’allongement de la durée de vie des matériels, de mesure des émissions carbone des infrastructures numériques, d’éco-conception de services numériques, d’accompagnement des organisation dans leur transition écologique…

Véronique Torner, vice-présidente de Numeum en charge du numérique responsable et de l’initiative Planet Tech’Care et présidente du comité de programme du GreenTech Forum en a mentionné quelques-unes lors de la plénière d’ouverture : le référentiel général d’écoconception des services numériques (RGESN), disponible en version beta depuis octobre 2021, ou l’annuaire des entreprises signataires de Planet Tech’Care proposant des solutions et services green IT ou IT for Green…

De nombreuses autres seront détaillées au long des 56 conférences et ateliers programmés sur les deux jours du salon.