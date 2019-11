Après avoir investi dans le système d’exploitation Wear OS et les appllications Google Fit, Google fait un pas supplémentaire dans l’univers du wearable et s’offre le spécialiste des accessoires connectés dédiés au fitness et à la santé. Le géant de Googleplex va débourser pour cela 7,35 dollars par action soit environ 2,1 milliards de dollars versés en espèces.

« Nous voyons une opportunité d’investir encore plus dans Wear OS et d’introduire sur le marché des appareils portables Made by Google. Fitbit a été un véritable pionnier du secteur et a créé des produits attrayants, des expériences et une communauté d’utilisateurs dynamique. En travaillant en étroite collaboration avec l’équipe d’experts Fitbit et en réunissant les meilleurs logiciels, matériels et solutions d’intelligence artificielle, nous pouvons contribuer à stimuler l’innovation dans les produits wearables et à concevoir des produits qui profiteront à encore plus de personnes dans le monde », explique sur le blog de l’entreprise Rick Osterloh, senior vice-président, Devices & Services. L’ancien président de Motorola Mobility – qui indique qu’il a rejoint Google il y a trois ans et demi pour créer « des appareils et des services grand public attrayants destinés à des utilisateurs du monde entier » – promet que les données recueillies ne seront jamais vendues à qui que ce soit, ni utilisées pour de la publicité. « Et nous donnerons aux utilisateurs Fitbit le choix de réviser, déplacer ou supprimer leurs données », promet le dirigeant.

Cela dit, rien n’est encore définitivement scellé. Les régulateurs américains doivent encore se prononcer sur l’opération et se montrer réticent à leur tour là l’encontre d’un GAFA.