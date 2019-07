Google va acquérir Elastifile, un fournisseur de solutions de stockage de fichiers d’entreprise évolutif pour le cloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées mais, selon le site d’informations économiques israélien Calcalist, le prix se situe entre 200 et 250 millions de dollars. La finalisation de l’opération est prévue « plus tard cette année ». Elastifile rejoindra alors Google Cloud.

Créée en 2013 par Amir Aharoni, Shahar Frank et Roni Luxenburg, des vétérans du secteur IT, la société a levé jusqu’à présent 75 millions de dollars auprès de fonds d’investissement tels que LightSpeed ​​Venture Partners et Battery Ventures, mais aussi auprès de Dell Technologies Capital, Cisco ou encore Western Digital.

Basée à Herzliya en Israël et à Santa Clara en Californie, Elastifile emploie une centaine de personnes et est dirigée par le Français Erwan Menard, l’ancien président et directeur des opérations de Scality. Le Breton, qui a rejoint Elastifile il y a un an, conservera ses fonctions. « Nous sommes ravis de rejoindre Google pour la suite de notre périple. Le stockage de fichiers est essentiel pour l’adoption du cloud d’entreprise et, avec Google, nous sommes bien placés pour répondre à ces besoins », précise-t-il dans un communiqué.

« Elastifile est un pionnier dans la résolution des problèmes liés au stockage de fichiers pour les applications d’entreprise fonctionnant à grande échelle dans le cloud », explique de son côté le CEO de Google Cloud, Thomas Kurian. « Ils ont mis au point une approche unique définie par logiciel pour le stockage en réseau géré (NAS), ce qui permet aux organisations d’améliorer les performances ou la capacité sans surcharge. S’appuyant sur cette technologie, nos équipes sont ravies de s’associer et d’intégrer Elastifile à Google Cloud Filestore. »

Depuis décembre dernier, Google propose déjà sur sa place de marché Elastifile File Service sur GCP. L’application est utilisée avec succès par des clients comme Appsbroker, eSilicon et Forbes.

