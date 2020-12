Ce n’est pas neuf, cela existe même depuis 2015 mais en général on ne le savait pas ou bien on ne s’en souciait pas trop, un vieux PC Windows ou un Mac passé de mode peut se transformer en Chromebook et reprendre du service. Ce tour de passe-passe on le doit à CloudReady, un OS basé sur Chromium développé par Neverware, un petit éditeur new-yorkais.

Google donne à ce dernier un petit coup de pub en le rachetant pour un montant qui n’est pas dévoilé mais que l’on estime relativement modeste, d’autant que le géant de Googleplex compte parmi les investisseurs de Neverware.

La solution s’adresse aux écoles, voire aux entreprises mais aussi aux particuliers qui peuvent télécharger gratuitement une version « Home » sans support technique. CloudReady, pour lequel Neverware revendique 1,37 million d’installations dans le monde, devrait être intégré dans Chrome OS. Précisons toutefois qu’après installation de CloudReady il n’y a pas de retour possible vers l’ancien système d’exploitation.

« Nous pouvons confirmer que l’équipe Neverware rejoint l’équipe Google Chrome OS. Alors que nous continuons à accompagner les clients dans leur transition vers le cloud, Neverware a proposé une solution précieuse, CloudReady, qui permet aux clients de débloquer la maniabilité, la vitesse et la productivité d’un appareil Chrome. Après quelques années de partenariat, nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec l’équipe Neverware pour aider davantage de clients dans leur transition vers le déploiement de Chrome OS », a fait savoir Google dans un communiqué.

De son côté, Neverware indique sur son site que rien de fondamental ne changera pour ses clients. « CloudReady continuera à être disponible tel quel, et nous nous engageons à soutenir et à maintenir les clients existants. À long terme, CloudReady deviendra une offre officielle de Chrome OS, et les clients existants seront mis à niveau de manière transparente au fur et à mesure », avertit toutefois l’éditeur qui précise que les mécanismes de publication des versions devraient s’aligner sur ceux des versions officielles de Chrome OS.

A part cela, « le site web neverware.com, le guide d’installation, la base de connaissances et les forums d’utilisateurs continueront de fonctionner comme ils le font aujourd’hui ». « Au fil du temps, vous pouvez vous attendre à ce que ceux-ci migrent vers leurs homologues Google, mais nous annoncerons tout changement bien à l’avance », conclut Neverware.