Si l’on en croit le Wall Street Journal, qui s’appuie sur une source « familière avec le projet », Google va appliquer le télétravail au moins pendant un an encore. Sundar Pichai, le CEO de Google et de sa maison-mère Alphabet a pris cette décision au cours d’une discussion au sein du Google Leads, un groupe interne de hauts dirigeants rapportent nos confrères. Un petit groupe de salariés aurait été mis au courant.

Jusqu’à 200.000 personnes dans le monde, salariés mais aussi sous-traitants d’Alphabet, ne rejoindraient pas leur bureau avant le 1er juillet 2021 au plus tôt. Google avait précédemment déclaré qu’il espérait que les employés reviendraient en janvier prochain. Selon le Silicon Valley Business Journal cette fois, Google à lui seul compterait 120.000 salariés, dont 25.000 dans la Silicon Valley.

Google, tout comme d’autres géants américains de la technologie comme Apple et Facebook ont mis en place des mesures de télétravail dès le mois de mars. En prolongeant la « work from home » pendant un an, la firme de Mountain View s’afficherait comme la plus prudente d’entre elles. Selon le Wall Street Journal, Sundar Pichai serait « fasciné » par le Covid-19 et se renseignerait sur le sujet dans des magazines scientifiques depuis le mois de janvier.

Google est un acteur majeur de l’immobilier dans la Silicon Valley et au-delà. C’est à la fois un propriétaire et un promoteur dominant à Mountain View et à San Jose en particulier, ainsi qu’un locataire de premier plan dans des villes comme Sunnyvale. Il s’agirait par ailleurs du deuxième employeur de la région derrière Apple. Sa décision pourrait donc avoir un impact significatif sur l’économie locale.