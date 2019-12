Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, abandonnent, avec effet immédiat, leurs rôles respectifs de CEO et de président de la société mère Alphabet et passent le relais à l’actuel CEO de Google, Sundar Pichai. C’est ce qu’ils annoncent dans un billet de blog. « Aujourd’hui, en 2019, si l’entreprise était une personne, ce serait un jeune adulte de 21 ans et il serait temps de quitter le nid. Bien que ce fût un privilège immense d’être si longtemps impliqué dans la gestion quotidienne de la société, nous pensons qu’il est temps d’assumer le rôle de parents fiers : offrir des conseils et de l’amour, mais pas de harcèlement quotidien ! », peut-on lire.

« Avec Alphabet maintenant bien établi et Google et nos autres paris opérant efficacement en tant que sociétés indépendantes, le moment est venu de simplifier notre structure de gestion. Nous n’avons à aucun prix conservé des rôles de direction lorsque nous pensions qu’il existe une meilleure façon de diriger une société. Et Alphabet et Google n’ont plus besoin de deux PDG et d’un président. À l’avenir, Sundar sera le PDG de Google et d’Alphabet. Il sera responsable de la gestion de Google et de la gestion des investissements d’Alphabet dans notre portefeuille d’autres paris. Nous sommes profondément attachés à Google et à Alphabet sur le long terme et continuerons de participer activement en tant que membres du conseil d’administration, actionnaires et co-fondateurs. En outre, nous prévoyons de continuer à nous entretenir régulièrement avec Sundar, en particulier sur des sujets qui nous passionnent ! », poursuivent les deux fondateurs.

Ceux-ci se félicitent « de voir un petit projet de recherche devenir une source de connaissances et de moyens d’action pour des milliards de personnes ». « Un pari que nous avons fait en tant qu’étudiants de Stanford et qui a conduit à une multitude d’autres paris technologiques. Nous n’aurions pas pu imaginer, en 1998, lorsque nous avons déplacé nos serveurs d’une chambre à un garage, le voyage qui allait suivre », conclut le billet.

Dans un communiqué, Sundar Pichai se déclare enthousiasmé par Alphabet, par son objectif à long terme de relever les grands défis grâce à la technologie, et enchanté de travailler avec Larry Page et Sergey Bin dans leur nouveaux rôles.

Le nouvel homme fort du groupe, a grandi à Chennai, en Inde et étudié l’ingénierie à l’Indian Institute of Technology. Il est par ailleurs titulaire d’une maîtrise de l’Université de Stanford en Californie et d’un MBA de la Wharton School de Philadelphie. Il a rejoint Google en 2004 où il a contribué au développement de Google Toolbar, puis de Google Chrome. En 2014, il a été nommé responsable des produits et de l’ingénierie pour tous les produits et plateformes de Google, y compris Search, Maps, Play, Android, Chrome, Gmail et Google Apps (actuellement G Suite). Il a été nommé CEO de Google en août 2015 et a rejoint le conseil d’administration d’Alphabet en juillet 2017.

Dans son rôle de CEO de Google, Sundar Pichai a engagé la société à saisir des opportunités telles que Google Cloud et YouTube, et joué un rôle de chef de file dans des technologies de pointe comme l’apprentissage automatique et l’informatique quantique.