Pour satisfaire les exigences croissantes de ses clients dans la mise en œuvre de ses solutions, Google Cloud ajoute un nouvel échelon à son programme partenaires avec le lancement de badges Premier. Annoncés en début d’année, ils seront lancés officiellement le 1er août. 8 badges Premier sont introduits autour des produits Google Cloud, Google Workspace et Chrome et des modèles d’engagement des partenaires (vente, service, développement).

« Les clients se tournent vers leurs partenaires pour obtenir des conseils stratégiques, des services de mise en œuvre d’experts et une expertise approfondie du domaine des produits », explique dans un billet de blog Bronwyn Hastings, vice-présidente Écosystèmes et canaux ISV de Google Cloud.

« En obtenant un ou plusieurs de ces badges Premier, les partenaires peuvent démontrer aux clients qu’ils ont acquis le plus haut niveau de compétence dans un domaine de produit particulier et qu’ils ont déjà aidé plusieurs clients à mettre en œuvre et à voir la valeur des produits Google Cloud », ajoute-t-elle.

Modèles d’engagement Vente Service Développement (Build) Types de partenaires Entreprises qui intègrent les offres Google Cloud à leur portefeuille et commercialisent les technologies Google Cloud Entreprises qui fournissent des services de conseil et d’intégration, gèrent les applications et charges de travail, ou dispensent des formations Entreprises qui créent des solutions s’intégrant ou s’exécutant sur Google Cloud Badges · Partenaire Premier pour Google Cloud · Partenaire principal de Google Workspace · Premier partenaire pour Chrome · Partenaire Premier pour Google Cloud · Premier partenaire pour Google Workspace · Premier partenaire pour Chrome · Partenaire Premier pour Google Cloud · Partenaire principal de Google Workspace

Les conditions d’obtention sont élevées puisque les partenaires devront obtenir 20 certifications au lieu de 2 pour le niveau standard lorsqu’ils choisissent le modèle d’engagement Vente et 12 certifications au lieu de 2 pour le modèle d’engagement Service. Cela s’accompagne dans les deux cas d’un minimum de facturations exigibles et de la validation de trois témoignages clients. Pour le modèle d’engagement développement, les partenaires devront parvenir à 2 intégrations de produits au lieu d’une, là encore avec 3 témoignages clients.

La dynamique semble en tout cas bien engagée puisque Google Cloud relève une augmentation de 180% des certifications de ses partenaires au cours du premier semestre 2023. Plusieurs auraient déjà tous les prérequis pour l’obtention de leurs badges, ce qui laisse augurer une salve d’annonces début août.

Les incitations liées à ces badges comprendront des remises supplémentaires, plus de ressources, plus de visibilité et plus d’opportunités d’affaires. Les partenaires bénéficieront de ces incitations supplémentaires à partir de janvier 2024.

Google Cloud aura l’occasion de détailler ce nouveau volet de son programme lors de son événement Partenaires Next’23, organisé fin août à San Francisco.