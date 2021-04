VMware vient de lancer « Anywhere Workspace », une suite d’outils regroupés dédiées comme son nom l’indique au télétravail et à l’engagement des effectifs dispersés. Elle combine la plateforme d’espace de travail numérique VMware Workspace One, la solution de protection des points de terminaison VMware Carbon Block et la solution SD-WAN sécurisée VMware SASE d’origine VeloCloud.

« Le travail est ce que vous faites, pas là où vous le faites. Alors que les entreprises réinventent où et comment leurs équipes collaborent et innovent, elles doivent faire plus que se transformer. Elles doivent réformer leur état d’esprit pour créer une culture axée sur le numérique qui place l’expérience des employés au premier plan », explique dans un communiqué Sanjay Poonen, directeur de l’exploitation, opérations clients de VMware. « Nous avons développé VMware Anywhere Workspace avec cette nouvelle façon de travailler à l’esprit. Cet espace de travail jouera un rôle important dans la création d’entreprises plus fortes, plus ciblées et plus résilientes. »

Selon la société, VMware Anywhere Workspace améliore l’efficacité des équipes distribuées en réduisant les frictions entre le service informatique et les salariés, offrant à ceux-ci de meilleures expériences ainsi qu’une sécurité plus large et plus efficace sur n’importe quel appareil, à n’importe quel endroit et sur n’importe quel réseau, tout en réduisant les coûts et les frais généraux.

Comme on l’a vu, VMware Anywhere Workspace combine les fonctionnalités de trois solutions. VMware Workspace ONE offre une gestion unifiée des points de terminaison, une virtualisation des postes de travail et des applications, ainsi qu’une gamme de solutions destinées à améliorer l’expérience, la productivité et à la sécurité des salariés. VMware Carbon Black Cloud assure de son côté la protection native des points de terminaison et des charges de travail dans le cloud. Enfin, VMware SASE combine les capacités SD-WAN avec des fonctions de sécurité fournies par le cloud, y compris la sécurité Web, l’accès au réseau Zero Trust et le pare-feu.

VMware Anywhere Workspace propose par ailleurs des points d’intégration entre les solutions, notamment entre Carbon Black Cloud et Workspace One pour réunir les capacités de gestion et de sécurité des terminaux physiques et virtuels. Les services Workspace One et SASE (VMware SD-WAN, réseau Work from Home, VMware Secure Access) s’intègrent quant à eux pour fournir un accès réseau Zero Trust sur les POP déployés à l’échelle mondiale.

L’offre VMware Anywhere Workspace est disponible dès à présent.