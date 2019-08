Et un (méga)procès de plus dans le monde agité des nouvelles technologies ! GlobalFoundries attaque en effet en justice son concurrent et numéro un du secteur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pour violation de 16 de ses brevets. La firme de Santa Clara y met le paquet. Elle a en effet déposé des plaintes auprès de la Commission du commerce international des États-Unis, devant les tribunaux de district américains du Delaware et du Texas, ainsi que devant les tribunaux régionaux de Düsseldorf et Manheim en Allemagne (pays où la société possède une fonderie) indique-t-elle dans un communiqué. Ses poursuites visent notamment à empêcher l’importation aux Etats-Unis et en Allemagne des puces incriminées.

Ses plaintes visent par la bande les clients de TSMC, Apple en tête. GlobalFoundries précise dans sa plainte que les puces mises en cause sont contenues dans les iPhones, les Airpods et les Apple Watches. Douze autres entreprises et non des moindres (Asus, Broadcom, Cisco, Google, HiSense, Lenovo, MediaTek, Motorola, Nvidia, OnePlus, Qualcomm, et TCL) utiliseraient également les puces mises en cause.

« Alors que la fabrication de semi-conducteurs a continué de se déplacer en Asie, GlobalFoundries a résisté à cette tendance en investissant massivement dans les industries américaine et européenne des semi-conducteurs, dépensant plus de 15 milliards de dollars au cours de la dernière décennie aux États-Unis et plus de 6 milliards de dollars dans les plus grandes usines de semi-conducteurs en Europe. Ces poursuites visent à protéger ces investissements et l’innovation qui les alimente aux États-Unis et en Europe », déclare dans le communiqué Gregg Bartlett, vice-président directeur de l’ingénierie et de la technologie chez GlobalFoundries. « Pendant des années, alors que nous consacrions des milliards de dollars à la recherche et au développement, TSMC récoltait illégalement les bénéfices de nos investissements. Cette action est essentielle pour mettre fin à l’utilisation illégale de nos actifs vitaux par Taiwan Semiconductor et pour protéger les outils industriels américains et européens. »

TSMC a généré un chiffre d’affaires de plus de 34 milliards de dollars en 2018 et pèse environ la moitié de la production mondiale du secteur selon TrendForce. La majorité de ses usines sont situées en Asie (Taiwan, Chine et Singapour). La société possède toutefois une entité de fabrication à Camas dans l’Etat de Washington. Elle dispose également de bureaux à Austin au Texas.

Risto Puhakka, président de la société d’analyse de semi-conducteurs VLSIresearch a expliqué à nos confrères du Silicon Valley Business Journal qu’il s’attendait à ce que le procès prenne des années pour aboutir probablement à un règlement similaire à celui intervenu entre Qualcomm et Apple.