Intel pourrait acquérir GlobalFoundries pour 30 milliards de dollars rapporte le Wall Street Journal, qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Cette opération permettrait à la firme de Santa Clara d’accélérer son projet de produire de puces pour d’autres sociétés. En mars dernier, le nouveau CEO d’Intel, Pat Gelsinger a en effet déclaré qu’il prévoyait d’augmenter le recours à la société externes pour produire certains produits, mais aussi de créer et fabriquer des puces pour d’autres entreprises du secteur.

Cela pourrait toutefois soulever des problèmes antitrust car GlobalFoundries fabrique des semi-conducteurs conçus par des concurrents d’Intel qui ne voient pas forcément ce projet d’un bon œil. Basée à Sunnyvale, la société possède des fonderies aux Etats-Unis, en Allemagne et à Singapour, elle travaille notamment pour des entreprises comme Qualcomm, Broadcom et AMD, dont elle est issue. AMD reste d’ailleurs un client majeur de GlobalFoundries avec qui, selon nos confrères de CRN, le fabricant de semi-conducteurs a signé en mai un accord pour étendre les capacités de fabrication et fixé de nouveaux objectifs annuels d’achat de plaquettes jusqu’en 2024.

Une acquisition de GlobalFoundries par Intel serait bien vue par le gouvernement américain. Ce dernier va en effet aider les fabricants de puces à investir dans des capacités de fabrication basées aux États-Unis, afin d’empêcher les entreprises basées en Chine de prendre trop de contrôle sur ce marché considéré comme particulièrement critique.

A l’origine la branche de fabrication d’AMD, GlobalFoundries a été cédée en partie en 2009, puis en totalité en 2013 à Advanced Technology Investment Company (ATIC), la filiale technologique de Mubadala Investment Company, le fonds souverain d’Abou Dhabi. Ce dernier envisageait jusqu’à présent l’introduction en bourse de GlobalFoundries en 2022.

En plus de son intérêt pour le fondeur, Intel va investir environ 20 milliards de dollars afin de développer ses capacités de production de puces avec deux nouvelles usines en Arizona.