Petite révolution pour l’éditeur français de solutions de gouvernance des données Salesforce Odaseva. Après dix années de développement exclusivement en mode direct, la société opte pour un modèle mixte combinant direct et indirect. Elle vient pour cela d’annoncer un programme visant à recruter une soixantaine de fournisseurs de services infogérés (MSP) à l’échelle mondiale. Elle espère faire 10 à 15% de ses ventes en indirect la première année.

En France, Odaseva a déjà contractualisé avec la société de services Springfive, un pure player CRM d’une centaine de consultants réalisant 8 M€ de chiffre d’affaires basé à Issy-les-Moulineaux. Elle a également noué des relations avec les cabinets de conseil Capgemini et Accenture et a engagé des discussions avec cinq ou six autres partenaires potentiels.

Odaseva prépare son programme partenaires depuis 18 mois. Il a recruté pour cela Philippe Richard (photo), un ex-alliance manager de Salesforce, au poste vice-président en charge des alliances. Le programme a été officiellement présenté pour la première fois lors d’un webinaire qui s’est tenu ces derniers jours. L’éditeur a notamment insisté sur la gratuité des formations que les partenaires sont tenus de suivre dans le cadre de leur processus d’habilitation.

La technologie d’Odaseva permet aux entreprises clientes de sauvegarder, de restaurer et d’archiver les données qu’elles créent dans Salesforce. L’éditeur fournit également des outils de conformité réglementaire et de manipulation de données. Il se distingue par sa capacité à gérer de très grands volumes de données et sa capacité à prendre en charge des modèles de données complexes (données de facturation, données générées par les équipes de techniciens ou les services clients…). Autre spécificité importante : Odaseva est certifié SOC 2, qui garantit un niveau élevé de sécurité.

Société de 160 personnes servant plusieurs centaines de clients, Odaseva a levé 21 millions d’euros en série B en 2020 pour ouvrir son offre vers d’autres environnements et développer son emprise géographique. La société est actuellement implantée en France, où elle conserve l’essentiel de ses équipes de développement, mais également aux USA, en Grande Bretagne et en Australie.