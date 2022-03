A l’occasion de la première étape du Salesforce World Tour, le 30 mars à Paris, Salesforce a annoncé un plan d’investissement en France de 3,5 milliards de dollars sur 5 ans. Le précédent plan en 2018 s’élevait à 2,2 milliards de dollars. A l’époque le chiffre d’affaires du géant du CRM venait de dépasser les 10 milliards de dollars. Pour l’exercice en cours, le groupe vise plus de 32 milliards de dollars de revenus. Augmenter d’un tiers son effort d’investissement dans l’hexagone ne semble pas démesuré.

Le plan vise en priorité à développer sa surface de bureaux et l’offre d’infrastructures. Installé en France depuis 2005, Salesforce est implanté à Paris, Lyon, Nantes et Grenoble et employait environ 1250 personnes en 2021 selon Infogreffe. Pour faire face à la croissance de ses effectifs et de son écosystème, l’entreprise entend procéder à une vaste expansion de la surface de son siège parisien, situé rue Octave Gréard, à proximité de la Tour Eiffel.

La société américaine entend également investir massivement dans son offre d’infrastructures pour permettre à ses clients de traiter et stocker leurs données dans l’Union européenne. Avec Hyperforce, Salesforce a développé une déclinaison de l’architecture de Salesforce qui rend sa plateforme Salesforce Customer 360 accessible dans le cloud public, sur les infrastructures des grands hyperscalers. L’entreprise annonce pour la fin 2022 l’ouverture d’une « Hyperforce EU Operating Zone » qui assurera le traitement et le stockage des données dans l’UE.

Salesforce fait enfin valoir les retombées attendues de son plan d’investissement. Selon une étude commanditée à IDC, l’écosystème de Salesforce en France devrait générer plus de 53,64 milliards d’euros de revenus et créer 211 300 nouveaux emplois directs ou indirects d’ici 2026.

Organisé pour la première fois depuis trois ans en présentiel, le Salesforce World Tour a permis à Salesforce de resserrer ses liens avec son écosystème en accueillant plus de 2000 visiteurs.

« Salesforce continue de prospérer aux côtés d’un écosystème florissant de clients et partenaires. Nous sommes donc ravis de développer notre présence, d’accroître notre investissement sur de nouveaux talents, et d’orienter notre entreprise et nos parties prenantes sur la voie de la réussite », a commenté dans un communiqué Émilie Sidiqian, la Directrice générale de Salesforce France.

