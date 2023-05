Éditeur français de logiciels de gestion de contenus reconnu à l’international, Intalio cherche à désormais à exister sur son marché domestique.

En cédant son activité d’édition et de distribution de logiciels de gestion d’archives et d’analytique à Kyocera en 2020, le groupe Everteam s’est délesté du reste de ses activités auprès d’un groupe d’investisseurs emmené par Antoine Hraoui, le patron d’Everteam GS, sa filiale couvrant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Outre Everteam GS, ce dernier s’est ainsi emparé de ses filiales Intalio et Nyxeia, qui couvraient l’Amérique du Nord, et de l’activité services d’Everteam France. Soit un ensemble représentant 32 M€ de chiffre d’affaires à l’époque, contre 6 M€ pour les activités cédées à Kyocera.

Regroupées sous la marque Intalio – Kyocera ayant racheté la marque Everteam – ces différentes filiales devraient dépasser les 50 M€ cette année (soit une croissance de 12% par rapport à 2022). Elles emploient environ 570 personnes, dont au moins 275 en recherche et développement, sont implantées dans 18 pays et en couvrent une dizaine d’autres via des partenaires. La marque a été référencée dès 2021 dans le quadrant magique Gartner consacré au marché de des plateformes de services de contenus (CSP) dans le carré des visionnaires.

Solidement implanté à l’international, le groupe a son siège est en France où il recrute ses cadres dirigeants et ses consultants les plus capés. Toutefois, le marché français reste encore à conquérir pour Intalio, qui y réalise moins de 10% de son activité. De fait, aucune de ses trois lignes de produits (GED, process management et data gouvernance) n’y étaient commercialisées jusqu’à l’année dernière, et l’essentiel de ses revenus dépendent encore de ses liens historiques avec Everteam.

« On découvre que le marché français est généreux et qu’il y a une place pour tous nos produits », se félicite néanmoins Antoine Hraoui, PDG du groupe, qui a fait de la France l’une des destinations prioritaires de ses investissements. Intalio y travaille notamment à acclimater ses produits mais également à développer un réseau de partenaires, appelé à prendre son relai dans la commercialisation et l’implémentation de ses logiciels.

Au-delà de la France, Intalio s’attache prioritairement à renforcer sa présence en Europe (notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et au Bénélux). C’est le sens du rachat au début de l’année de l’éditeur de luxembourgeois Jiway, positionné sur les solutions de gestion documentaire pour le secteur financier.

Cette entreprise d’une vingtaine de personnes réalisant 1,8 M€ de chiffre d’affaires lui permet au passage de s’implanter sur un secteur sur lequel il n’était pas encore présent. Intalio entend préserver l’autonomie et l’équipe dirigeante de son acquisition.

Fort de sa plantureuse profitabilité (14 M€ prévus en 2023), Intalio annonce qu’il compte poursuivre sur la voie de la croissance externe pour étendre sa présence géographique, son offre produits et intensifier son recrutement.