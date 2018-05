Après avoir mis récemment la main sur Spigraph, l’éditeur de logiciels de gestion de contenus Everteam annonce l’acquisition de GlassIG Software, une solution de gestion de l’information basée en Suisse et aux Etats-Unis. GlassIG permettra de prendre en charge une large gamme de sources de données ECM, de partages de fichiers réseau et de données stockées dans le cloud.

Everteam étend ainsi son offre pour définir et appliquer des politiques de gouvernance de l’information à un large éventail de référentiels de contenus, sur site et dans le cloud. « L’acquisition de GlassIG Software, après celle de Spigraph, assoit notre leadership dans le domaine de la gouvernance de l’information. Nos clients auront la possibilité d’élargir la portée de leurs contenus, de mieux les gérer et de les sécuriser dans un système d’archivage fiable », explique dans un communiqué Béchara Wakim, le PDG d’Everteam. « En combinant cette solution de gouvernance avec notre solution everteam.discover d’analyse de fichiers et de contenu reposant sur l’intelligence artificielle, nous pouvons aider nos clients à découvrir, mais aussi à enrichir et à gérer leurs données numériques, où qu’elles résident ».

Le directeur général de GlassIG Software, Stéphane Croisier, occupera le poste de directeur technique du groupe. « C’est un immense plaisir que d’accueillir Stéphane, il occupera une place centrale au sein du groupe Everteam», affirme Béchara Wakim. « Son expérience et sa contribution certaine au développement de GlassIG donneront un coup d’accélérateur à la croissance stratégique et technologique de notre entreprise ». Avant de rejoindre GlassIG, Stéphane Croisier fut le co-fondateur de Jahia, une solution de gestion de contenu.