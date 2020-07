Chez Fujitsu, la pandémie de Covid-19 a fait basculer les salariés japonais dans une « nouvelle norme » pour reprendre les termes de fournisseur IT. Celui-ci a déclaré que les quelque 80.000 employés du groupe au Japon travailleraient à des heures flexibles et que le télétravail serait appliqué dans la mesure du possible. « Nous réviserons notre cadre de travail, d’indemnisation et de bien-être actuel qui est basé sur l’hypothèse que les employés se rendent chaque jour dans des bureaux désignés », a expliqué le patron des ressources humaines, Hiroki Hiramatsu, lors d’une conférence de presse lançant la campagne Work Life Shift.

Avec Work Life Shift, Fujitsu promet une nouvelle façon de travailler qui offrira une expérience plus stimulante, productive et créative aux salariés, ceci afin de soutenir l’innovation et d’apporter une nouvelle valeur aux clients et à l‘entreprise.

« Work Life Shift n’est pas seulement un concept de « travail », mais représente une initiative globale pour réaliser le bien-être des employés en déplaçant les notions préexistantes de « vie » et de « travail » grâce à l’innovation numérique. Ce concept démontre le leadership de Fujitsu dans la conduite de la transformation numérique de la culture et des espaces de travail au Japon, où de nombreuses entreprises n’ont pas encore pleinement exploité le potentiel des technologies numériques pour maximiser l’efficacité et la créativité sur le lieu de travail », précise un communiqué.

Concrètement, chaque salarié pourra choisir son lieu de travail que ce soit à la maison, dans un bureau central ou dans un des bureaux satellites de la société, selon le type de travail qu’ils effectuent. Un bureau central sera installé dans chaque région du Japon, chacun d’entre eux ayant une fonction principale définie, telle que la démonstration de systèmes informatiques de pointe, l’exposition de produits ou encore la présentation de systèmes de collaboration.

Ces bureaux seront accompagnés dans les zones très peuplées de bureaux satellites équipés d’infrastructures équivalentes à celles d’un bureau central, y compris de systèmes de visioconférence multi-site. Des outils permettant une visualisation en temps réel de l’utilisation du bureau et une amélioration des fonctionnalités grâce à l’analyse des données seront mis en place. Tous les salariés du groupe au Japon bénéficieront en outre d’un support amélioré, d’appareils de communication supplémentaires et d’outils tels que Microsoft Teams, ainsi que d’un renforcement de la coopération avec les systèmes d’entreprise.

L’un des objectifs de Work Life Shift est de réduire la surface des bureaux de moitié.