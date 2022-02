Une tempête géomagnétique a causé la perte de 40 des 49 satellites d’une flotte Starlink lors du dernier lancement opéré par SpaceX. Lancés depuis la Floride par une fusée Falcon 9, les satellites avaient atteint comme prévu le 3 février leur orbite basse de déploiement à 210 km d’altitude. Mais le lendemain, ils ont été impacté par la tempête qui augmenté la densité atmosphérique et doublé leur trainée. SpaceX n’a pas été en mesure de mener à bien les manœuvres pour élever les satellites à leur orbite définitive.

Résultat indique SpaceX, jusqu’à 40 des satellites vont où se sont déjà désintégrés dans l’atmosphère terrestre. La situation des 9 autres n’est pas précisée. L’entreprise indique qu’aucun ne représente de risque de collision avec d’autres satellites, qu’aucun débris orbital n’est créé et qu’aucune pièce de satellite n’est susceptible d’atteindre le sol.

Le choix d’une orbite inférieure est justement destiné à pouvoir rapidement désorbiter les satellites en cas de défaillance du système de mise en orbite. Mais elle nécessite des satellites plus performants et plus couteux. Leur prix de construction est compris entre 250 et 550 000 dollars selon le site Ciel et Espace.

Pour sa constellation de satellites d’accès à internet Starlink, Space X prévoit de lancer plus de 12 000 satellites dont environ 7000 en orbite basse. Sur les 2000 satellites déjà lancés 1500 étaient encore actifs mi-janvier selon le fondateur de Space X Elon Musk. L’entreprise espère atteindre un nombre record de 52 lancements en 2022.