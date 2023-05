La filiale B2B du groupe Iliad a inauguré Smartsea, son nouveau siège social implanté au cœur du quartier Euroméditerranée à Marseille. Les bureaux répartis sur 8 étages et d’une superficie de plus de 6 000 m2 pourront accueillir 400 collaborateurs, soit environ deux tiers de l’effectif actuel de la filiale. Le siège se veut aussi un « lieu ouvert » à l’écosystème des partenaires et clients de l’opérateur.

« Avec Smartsea, Free Pro dispose désormais d’un vaisseau-amiral à la mesure de notre ambition sur le marché du B2B », s’est réjoui Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad. Avec déjà 35 000 clients revendiqués, l’activité B2B représente environ 200 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe a indiqué qu’il visait à atteindre les 400 à 500 M€ d’ici trois ans.

Le dirigeant a justifié le choix de faire de Marseille la capitale de l’activité à destination des entreprises par son rang de 7ème « hub » internet mondial. Le groupe démontre aussi sa volonté de renforcer son ancrage dans la cité phocéenne et la région PACA, où il emploie 1 500 collaborateurs, ce qui en fait sa deuxième implantation la plus importante après l’Ile-de-France.

Free Pro peut compter sur d’importantes infrastructures Télécoms et Cloud dans l’agglomération, à commencer par le datacenter de 8000m2 dans le quartier de l’Estaque, issu du rachat de Jaguar Network en 2019. Il détient aussi un réseau de fibre privée et fournit par ailleurs une solution de connectivité aux 170 lycées publics de la région.

L’opérateur n’entend pas en rester là et a rappelé à l’occasion de l’inauguration du siège sa volonté d’implanter un second datacenter à Marseille. Il a également annoncé plus de 160 nouvelles embauches en 2023 en région PACA.