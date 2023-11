Le groupe argentin spécialisé en transformation digitale fait le choix de la continuité en confiant à Frédéric Lasnier (photo) sa vice-présidence pour l’Europe du Nord. PDG de l’ESN orléanaise Pentalog au moment de son rachat par Globant en mai dernier, c’est donc lui qui va orchestrer le rapprochement des activités préexistantes de Globant (groupe de 27.000 personnes réalisant 1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires) dans la région avec celles de Pentalog et qui pilotera sa stratégie de croissance.

Entreprise de 1.300 personnes, Pentalog réalisait lors de son rachat 80% de ses revenus (non communiqués mais estimés à environ 80 M€) en Europe, principalement en France (30%), en Allemagne et dans les pays limitrophes. Un territoire sur lequel Globant était actif commercialement avec quelques gros contrats (notamment en France et en Suisse) mais avec peu de ressources.

Déjà fortement implanté en Grande-Bretagne et en Espagne, l’ambition de Globant est de se développer rapidement par croissance organique et acquisitions autour de la France et de l’Allemagne. Le groupe de services numériques vise les 500 M€ à moyen terme à l’échelle européenne contre moins de 350 M€ actuellement (en pro forma).

Pentalog était connu pour ses références clients issues de l’économie du numérique (Criteo, Cegid, BitPanda, TripAdvisor, etc.), qui représentaient près de 65% de ses revenus. Le rapprochement avec Globant va lui permettre notamment d’élargir son champ d’action en s’appuyant sur l’expertise de ses 28 studios répartis dans le monde.