Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour l’année à venir. Les prévisions de Frédéric Roulleau, directeur général du groupe Tibco.

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Frédéric Roulleau : 2021 sera l’année d’une accélération encore plus forte de la digitalisation, de l’accélération des solutions & services liés à la continuité métiers des clients. Les clients sont en attente d’une meilleure gestion de la dépendance aux performances des réseaux de communication.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

Frédéric Roulleau : Des ROI encore plus rapide dans les Capex et des économies d’Opex ; une vraie cybersécurité des entreprises tournées vers la défense permanente ; la transformation de la DSI en centre de compétitivité et levier de performance pour l’entreprise

Channelnews : Trois profils dont Tibco va avoir besoin en 2021 ?

Frédéric Roulleau : Des experts techniques S&R alliant compétences techniques et soft skills d’usages ; des techniciens en réseau de télécommunication ; des data-analysts et des datascientists tourné vers l’ITSM & l’IA.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Frédéric Roulleau : joker.

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

Frédéric Roulleau : Une économie de l’IT qui doit se transformer vers une économie durable (frugale, robuste, équilibrée, saine) ; une IT bienveillante pour les utilisateurs, les décideurs, payeurs et clients ; une IT qui doit prendre soin de la planète dans ses achats et traitements (solutions recyclées, bas carbone, sobriété numérique…).

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

Frédéric Roulleau : L’humain apprend, et là, nous avons beaucoup appris ; l’économie numérique va continuer de grimper plus fort du fait de la virtualisation de notre économie ; une vraie opportunité de travailler la souveraineté numérique des entreprises/régions/pays.