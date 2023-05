L’ESN argentine Globant annonce l’acquisition de Pentalog, un cabinet de conseil en transformation digitale, sis près d’Orléans.

Martín Migoya, le CEO et co-fondateur de Globant, a officialisé le rachat cette semaine à l’occasion du salon Choose France au château de Versailles.

La multinationale Globant existe depuis 2003 et est désormais domiciliée au Luxembourg. Elle emploie plus de 27.000 personnes dans 25 pays, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliards de dollars en 2022. L’acquisition de Pentalog va lui permettre de renforcer sa présence en France et dans le reste de l’Europe, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Le cabinet de conseil Pentalog a été créé au milieu des années 90. Un communiqué rappelle qu’il propose plus de 250 « solutions et produits technologiques de pointe pour les entreprises du numérique dans des secteurs clés tels que la finance, le sport, les jeux vidéo, les voyages ou encore l’éducation ». Pentalog compte Adidas, BitPanda, Critéo, Cegid et Ipsos parmi ses clients. Près de 80% de son chiffre d’affaires provient de l’Europe. Il emploie 1.300 personnes environ en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Moldavie, en Roumanie, au Maroc, au Mexique, au Vietnam et aux Etats-Unis.

Son PDG et co-fondateur, Frédéric Lasnier, justifie ainsi le rachat dans un communiqué : « Les clients et collaborateurs de Pentalog pourront profiter progressivement de toutes les innovations développées par Globant ». Il déclare vouloir rester chez Globant avec ses partenaires et toutes ses équipes.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.