Snowflake a nommé François Volpoet au poste de Country Manager France. Il a pour mission de poursuivre le développement du spécialiste des entrepôts de données dans l’Hexagone en s’appuyant sur une équipe mêlant profils ventes et avant-ventes, ainsi que sur son écosystème de partenaires. François Volpoet succède à Ivan Smet qui a pris récemment la direction commerciale de la start-up pour l’Europe du Sud et à qui il rapportera.

Âgé de 45 ans, François Volpoet possède plus de 20 ans d’expérience dans l’IT et notamment dans la vente de logiciels avec une dizaine d’années passées au sein des divisions dédiées de HP et EMC. Avant de rejoindre Snowflake, il était directeur général de Check Point France. Il avait auparavant exercé différentes fonctions de management et commerciales, aussi bien pour de grands éditeurs que pour des start-ups (Dell-EMC, HP Software, Opsware, BMC Software, Perform), dans des domaines allant du cloud, à la cybersécurité, à l’IT management et à la gestion des informations d’entreprise. Diplômé de l’École Supérieure des Technologies et des Affaires, François Volpoet a débuté sa carrière chez le spécialiste des automatismes industriels Eurotherm.