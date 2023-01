Comme IDC l’avait anticipé pendant l’été, les dépenses d’infrastructures cloud de calcul et de stockage ont continué de fortement progresser au troisième trimestre, aidées notamment par d’importants arriérés et par l’amélioration de la chaine d’approvisionnement. Elles progressent ainsi de 24,7% en glissement annuel pour atteindre 23,9 Md$. Le segment non cloud se porte aussi plutôt bien avec une augmentation de 16,5% des dépenses à 16,8 Md$.

Les dépenses en infrastructures cloud se partagent en 16,8 Md$ d’infrastructures mutualisées (+24,4%) et 7,1 Md$ d’infrastructures dédiées (+25,3%). Pour ces dernières, 45,2% ont été déployés dans les locaux des clients.

IDC prévoit que le marché des infrastructures cloud devrait atteindre 88,1 Md$ fin 2022, soit une hausse d’une année sur l’autre de 19,6%. Une performance bien supérieure à celle de l’année 2021 où la croissance était de 8,6%. Les dépenses en infrastructures cloud mutualisées sont attendues à 60,9 Md$ (+19%) et dédiées à 27,3 Md$ (+21,5%).

Pour leurs propres besoins, les fournisseurs de services (cloud, numériques, de communication ou de services gérés), ont dépensé 23,9 Md$ au troisième trimestre (+22,5%) et devraient signer 87,8 Md$ de commandes sur l’année (+17,5%).

Toutes les régions profitent de cette croissance des dépenses d’infrastructures cloud, à l’exception de l’Europe centrale et orientale dont les dépenses plongent de 35,1% au T3 avec la guerre en Ukraine. La région Moyen-Orient et Afrique progresse le plus (+65,8%) devant les Etats-Unis (+32,1%) et l’Europe occidentale (+31,3%).Les autres régions se situent en 13% et 20%.

Sur l’ensemble de l’année, l’Europe centrale et orientale devrait également être en recul. Les 4 régions Asie/Pacifique (hors Japon et Chine), Moyen-Orient/Afrique, États-Unis et Europe occidentale devraient afficher une croissance comprise entre 20% et 35%.

Sur la période 2021-2026, IDC estime le taux de croissance annuel composé (TCAC) des dépensent en infrastructures cloud à 12,9 %. Elles devraient ainsi grimper à 135,1 Md$ en 2026. Une estimation sensiblement revue à la baisse puisqu’en juillet dernier IDC tablait encore sur un TCAC de 14,5% et 145,2 md$ de dépenses en 2026.