Selon IDC, les dépenses en infrastructures cloud ont augmenté de 6,6 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021 pour atteindre 18,6 milliards de dollars. Pour rappel, elles avaient reculé de 2,4% au trimestre précédent après 6 trimestres consécutifs de hausse. La raison principale était la comparaison avec un trimestre exceptionnellement élevé. En effet, les investissements avaient bondi de 38,4% au second trimestre 2020 et connu un pic à la suite des premiers confinements.

Le marché renoue donc au troisième trimestre avec la tendance d’une croissance nette positive enclenchée au troisième trimestre 2019. Les dépenses en infrastructures pour le cloud public ont atteint 13 milliards de dollars (+8,6%) et celles pour le cloud privé 5,6 milliards de dollars (+13,4%). Les investissements dans les infrastructures non cloud progressent pour leur part de 7,3% pour atteindre 14,6 milliards de dollars.

Pour l’ensemble de l’année 2021, IDC prévoit des dépenses en infrastructures cloud en hausse de 8,3% à 71,8 milliards de dollars. Avec respectivement 49,7 milliards de dollars pour le cloud public (+7,2%) et 22,2 milliards de dollars pour le cloud privé (+10,7%). L’infrastructure non cloud devrait augmenter de 1,9 % pour atteindre 58,4 milliards de dollars après deux années de baisse.

IDC effectue également le suivi des commandes passées par les fournisseurs de services. Au troisième trimestre, ils ont dépensé 18,9 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage (+10,2%). Leurs commandes représentaient 57,1 % du marché total des infrastructures de calcul et de stockage. IDC s’attend à qu’elles atteignent 72,6 milliards de dollars (+7,4%) pour 2021.

Au niveau régional, la région Asie-Pacifique (hors Chine et Japon) enregistre la plus forte progression au troisième trimestre avec une croissance de 64,3% et les Etats-Unis la plus faible avec seulement 1,1%. L’Europe fait partie des zones avec une croissance à deux chiffres. Pour l’ensemble de l’année, les dépenses en infrastructure cloud devraient augmenter dans toutes les régions par rapport à 2020, en particulier dans les régions Asie/Pacifique (hors Japon), au Canada et en Europe centrale et orientale.

À long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure de calcul et de stockage auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % sur la période de prévision 2020-2025. Les TCAC seraient respectivement de 12,7% pour le cloud public, de 11,5% pour le cloud privé et de 0,5% pour les infrastructures non cloud. IDC s’attend d’ailleurs à ce que les dépenses pour les infrastructures de cloud public dépassent celles des infrastructures non cloud dès 2022.

En 2025 IDC estime que les dépenses en infrastructure cloud atteindront 118,8 milliards de dollars dont 70,9% pour le cloud public et 29,1% pour le cloud privé. Les dépenses pour les infrastructures non cloud sont attendues à 58,6 milliards de dollars et celles des fournisseurs de services à 115,4 milliards de dollars.