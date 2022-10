Les dépenses dans les infrastructures cloud ont augmenté de 22,4% au second trimestre pour atteindre 22,6 milliards de dollars selon les dernières données d’IDC. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour apporter une « croissance anormalement élevée » selon le cabinet d’études : un cycle de rafraîchissement de l’infrastructure, l’augmentation des prix, les expéditions de systèmes vers les arriérés accumulés des trimestres précédents et l’anticipation de conditions économiques plus difficiles. Le segment non cloud en profite aussi avec une progression de 15,2% des dépenses à 17,3 milliards de dollars.

Alors que les dépenses en infrastructures de cloud mutualisées sont en hausse de 18,9% à 15,6 milliards de dollars, celles de cloud dédiées bondissent de 30,9% à 7 milliards de dollars. IDC précise que pour ces dernières, 46,3 % ont été déployés chez les clients.

Sur un plan géographique, IDC a constaté que les dépenses consacrées au cloud ont augmenté dans toutes les régions au deuxième trimestre à l’exception de l’Europe centrale et orientale (PECO), où elles chutent de 42,9% en raison de la guerre en Ukraine. Les plus fortes hausses sont enregistrées dans les régions Moyen-Orient et Afrique (+41,6%) et Asie/Pacifique hors Chine et Japon (+40%). Toutes les autres régions ont affiché une croissance de l’ordre de 25 %, ce qui fait du 2T22 l’un des trimestres les plus dynamiques pour la croissance des investissements dans l’infrastructure cloud à travers le monde.

Pour l’ensemble de l’année 2022, IDC a revu ses prévisions en baisse. Le cabinet d’études table désormais sur une hausse de 17% des dépenses dans les infrastructures cloud à 88,9 milliards de dollars, contre 22% et 90,2 milliards de dollars dans ses prévisions du précédent trimestre. L’augmentation reste néanmoins notable par rapport à la croissance annuelle de 10 % enregistrée en 2021.

Le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période 2021-2026 est également revu à 12% au lieu d’une précédente prévision à 14,5% il y a un trimestre. Selon cette nouvelle projection, les dépenses en infrastructure cloud devraient grimper à 134 milliards de dollars en 2026. Elles représenteront alors 67,9 % des dépenses totales en infrastructure de calcul et de stockage. Les infrastructures non cloud représenteront 32,1% des dépenses et atteindront 63,4 milliards de dollars.