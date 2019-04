Porté par le plan stratégique Build4Run 2015-2020, Alter Way clôt son exercice 2018 avec un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros ce qui représente une croissance de plus 24% par rapport à 2017 avec un EBIT supérieur à 7%.

Le spécialiste des plateformes web open source, depuis quelques années dans la galaxie Econocom, a signé l’an dernier de beaux contrats pluriannuels notamment avec de nouveaux clients comme Renault (mise à disposition et maintien en condition opérationnelles de boxs chez l’ensemble des concessionnaires, succursales et agents du constructeur dans le monde entier), la RATP ou l’Ademe.

La croissance d’Alter Way a été également dopée par le démarrage d’une offre de type ESN dans le conseil et le développement web, l’activité de son agence digitale et l’ouverture de l’agence d’Aix-Marseille en 2018 qui s’ajoute à celles. de Lille et de Lyon.

Désormais, la société, qui emploie 180 personnes, devrait également profiter du rachat en octobre dernier d’Osones Osones, un spécialiste des plateformes OpenStack et AWS , opération qui lui a permis de créer une activité dédiée au cloud. Avec plus de 25 consultants experts et certifiés, Alter Way Cloud Consulting désire accompagner les entreprises dans leur stratégie de migration vers le cloud au travers de missions de conseil, d’audit et de formation. L’équipe devrait encore s’étoffer dans les prochains mois avec le recrutement de 20 nouveaux collaborateurs.

Alter Way compte également renforcer son activité d’agence digitale avec l’activité UX/UI axée sur l’expérience utilisateur, et développer ses activités d’infogérance et d’hébergement qui représentent déjà plus de 60% de son chiffre d’affaires.

« Nous nous projetons résolument sur un fort développement de l’ensemble de nos activités sur les prochaines années. Alter Way va doubler de taille d’ici 2023 pour atteindre 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et une rentabilité opérationnelle autours des 10% », promet dans un communiqué Philippe Montargès, président et co-fondateur avec Véronique Torner de la société.