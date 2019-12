Cinquième opérateur mobile français avec 2 millions de clients grands public (Auchan Telecom, NRJ Mobile, CIC Mobile, Cdiscount mobile, Crédit Mutuel Mobile), EIT (Euro Information Telecom) aborde le BtoB et s’ouvre au channel comme l’indique Nicolas Guilbert, directeur du développement.

Channelnews : Vous venez de franchir le palier des deux millions de clients. Quelle est votre cap à présent ?

Nicolas Guilbert : Nous venons de lancer une offre très haut débit fixe limitée aujourd’hui aux deux marques bancaires : Crédit Mutuel et CIC. Nous sommes d’ailleurs une filiale du Crédit Mutuel et de NRJ Group. Nous proposons également depuis deux ans une offre wholesale. Cette année nous avons lancé une offre flotte BtoB dédiée aux PME, aux ETI, aux grands comptes et aux collectivités avec un self care à l’état de l’art. Comme nous sommes un opérateur virtuel utilisant les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues, nous laissons au moment de la souscription le client choisir pour chacun de ses collaborateurs l’opérateur technique qui convient. Ce choix est cependant limité aux flottes d’au moins 20 lignes.

Quel canal de vente utilisez-vous ?

Nicolas Guilbert : Les abonnements sont vendus sous les deux marques bancaires dans leurs réseaux respectifs où sous notre propre marque en direct ou à travers quelques partenaires.

Vous allez développer la vente indirecte ?

Nicolas Guilbert : Nous avons déjà l’habitude de travailler en mode indirect pour les offres grand public qui sont proposées via le retail. Nous avons aujourd’hui quelques partenaires intéressés par la distribution d’offres aux entreprises. C’est un travail qui commence. Nous recherchons plutôt des partenaires régionaux.

Que leur proposez-vous ?

Nicolas Guilbert : Nous pouvons coopérer avec eux pour gérer la partie smartphones en proposant toutes les grandes marques du marché : Apple, Samsung, Huawei… Nous pouvons également créer des solutions de leasing. Il faut trouver un équilibre intelligent entre ce que nous faisons et ce qu’ils souhaitent faire.

Et en termes de rémunération ?

Nicolas Guilbert : Pour l’instant, nous travaillons au coup par coup, mais nous connaissons bien les modèles de la distribution. Ce que je peux vous dire aussi, c’est que nous serons dans les fourches caudines de la 5G en accord avec les opérateurs. Nous maîtrisons notre propre coeur de réseau.