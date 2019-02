En 2013, un processus de transition managériale était engagé par les fondateurs d’Hardis Group, confiant la direction générale à Nicolas Odet (photo) et Yvan Coutaz entrés dans l’entreprise en 2000. Le président et fondateur de la société Christian Balmain souhaitait en effet prendre sa retraite en 2019. Au terme d’un processus de transition du capital, CM-CIC Investissement, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, associé à Bpifrance, devient actionnaire de référence, aux côtés de Nicolas Odet (futur président du groupe), Yvan Coutaz (directeur général) et une trentaine de managers, qui détiendront ensemble près d’un tiers du capital. Les fondateurs vont également réinvestir dans l’entreprise grenobloise.

Hardis Group pourra s’appuyer, dès le lancement de son futur plan stratégique 2019-2021, sur ses partenaires financiers pour accélérer son développement.

« Nous avons fait appel à CM-CIC Investissement pour sa capacité à investir sur fonds propres avec une vision long terme, mais aussi pour son agilité et son expertise sectorielle. De façon complémentaire, Bpifrance nous accompagnera comme investisseur institutionnel en nous donnant notamment accès à son écosystème et son savoir-faire dans l’innovation et le développement international », explique dans un communiqué Nicolas Odet. « Nous pourrons ainsi conserver notre autonomie face aux grands groupes du secteur et nous développer, notamment en Europe, en visant une croissance de plus de 10% par an. »

« La réussite de notre stratégie repose sur le modèle résolument humain qui nous caractérise depuis bientôt 35 ans. Cette transmission vise à pérenniser et à développer notre projet social. Les objectifs de croissance et de profitabilité demeurent inchangés. Nous avons pu apprécier, dans la structuration de ce projet, que ces valeurs et objectifs étaient partagés avec nos partenaires CM-CIC Investissement et Bpifrance », précise de son côté Yvan Coutaz.

Pour Jean-Christophe Vuillot, directeur chez CM-CIC Investissement, doté d’un « savoir-faire différenciant d’éditeur au service du développement applicatif et de l’intégration », le groupe a su démontrer la pertinence de son modèle. « Grâce à la relation de confiance construite avec les dirigeants, ambitieux et expérimentés, nous avons pu mener à bien cette opération d’investissement stratégique qui s’inscrit parfaitement dans notre portefeuille, en synergie avec nos participations ayant leurs propres enjeux de digitalisation. Notre appui d’actionnaire de référence et de long terme permettra de renforcer les capacités d’intervention d’Hardis Group et d’accélérer son développement », poursuit le dirigeant qui indique que CM-CIC Investissement dispose d’une vingtaine de participations sur le secteur du numérique qui devrait apporter une valeur ajoutée supplémentaire dans son accompagnement.

Crée en 1984, Hardis Group réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 116 millions d’euros et compte 1.115 collaborateurs, basés à Grenoble, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, ainsi qu’en Espagne, au Benelux et en Suisse.