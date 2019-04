Outscale for Entrepreneurs, l’accélérateur de startups d’Outscale abrite désormais ForePaaS. Cette startup développe une plateforme multi-cloud automatisée permettant d’accélérer et d’industrialiser les projets. « En rejoignant le programme Outscale for Entrepreneurs, ForePaaS a accès aux ressources de dernière génération d’Outscale, d’un accompagnement sur-mesure, notamment avec le mentoring des équipes d’Outscale et à une intégration dans notre écosystème », commente dans un communiqué Estelle Brown, manager d’Outscale for Entrepreneurs.

Créé en 2015, ForePaaS édite une plateforme de Data Infrastructure Automation qui permet aux entreprises de créer, déployer et gérer leurs applications analytiques. La plateforme les aide à comprendre, utiliser et valoriser leurs données provenant de leurs réseaux sociaux, de leurs campagnes web, de leurs capteurs IoT ou encore de leurs caméras numériques. Ils s’appuient sur l’expertise de ForePaaS pour identifier dans ces données les indicateurs et tendances leur permettant d’améliorer leur activité et leurs performances. Les clients de ForePaaS évoluent notamment dans les secteurs de l’énergie, du transport et de la distribution (Total, la SNCF, Saint-Gobain, Veolia…).